Ömer Fethi Gürer: Yeniden Değerlendirme Yapılarak Mısırda Taban Fiyat 7 TL Olarak Belirlenmeli

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, mısır üreticisinin açıklanan taban fiyattan memnun olmadığını belirterek, "Cumhurbaşkanı, mısırda taban fiyatı 5 lira 70 kuruş olarak açıkladı. Çiftçilerimiz bu taban fiyatından memnun değil, en az 7 TL olması gerektiğini söylüyorlar. Çiftçi ilacında, gübresinde, tohumunda, mazotunda, sulama suyunda yaptığı harcamaları çıkaramayacağını, önümüzdeki yıllarda mısırda da üretimin düşeceğini ifade ediyor… Yeniden değerlendirme yapılarak mutlaka mısırda taban fiyat 7 TL olarak belirlenmelidir" dedi.

Ömer Fethi Gürer, bugün bir mısır tarlasında yaptığı açıklamada, mısır üreticisinin 5 lira 70 kuruşluk taban fiyattan memnun olmadığını belirtti. Mısırda taban fiyatın en az 7 TL olması gerektiğini ifade eden Gürer, şunları söyledi:

"ARTAN GİRDİ MALİYETLERİNE RAĞMEN MISIR İÇİN VERİLEN TABAN FİYAT, MISIR ÇİFTÇİSİNİ MUTLU ETMEDİ"

"Cumhurbaşkanı, mısırda taban fiyatı 5 lira 70 kuruş olarak açıkladı. Çiftçilerimiz bu taban fiyatından memnun değil, en az 7 TL olması gerektiğini söylüyorlar. Artan girdi maliyetlerine rağmen mısır için verilen taban fiyat, mısır çiftçisini mutlu etmedi. Çiftçi ilacında, gübresinde, tohumunda, mazotunda, sulama suyunda yaptığı harcamaları çıkaramayacağını, önümüzdeki yıllarda mısırda da üretimin düşeceğini ifade ediyor.

"VERİLEN TABAN FİYATLARIN DÜŞÜK OLMASI ÇİFTÇİYİ ÜRETİMDEN UZAKLAŞTIRIYOR"

Önemli ölçüde mısırı yurt dışından ithal ediyoruz. Ülkemizde son yıllarda mısır üretimi artsa da verilen taban fiyatların düşük olması, çiftçiyi üretimden uzaklaştırıyor, ürün desenini değiştiriyor. Bu nedenle yeniden değerlendirme yapılarak mutlaka mısırda taban fiyat 7 TL olarak belirlenmelidir."