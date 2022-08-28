Niğdeli Becisi: Küçülmeye Gidiyoruz, Nereye Kadar Küçüleceğiz Bilmiyorum - Son Dakika
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Niğdeli Becisi: Küçülmeye Gidiyoruz, Nereye Kadar Küçüleceğiz Bilmiyorum

28.08.2022 11:56
Niğdeli Becisi: Küçülmeye Gidiyoruz, Nereye Kadar Küçüleceğiz Bilmiyorum

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de besicilerin sorunlarını dinledi. Besici Burak Kipar, “Sütün kilosu 7 lira, yemin kilosu 7 lira şu anda. Yonca balyasının tanesi 65-70 lira; kilo, 3 ile 3,5 arasında. Şu inekleri Almanya’dan getirdim, 40 litre falan sütleri var ama biz bakamıyoruz. Yemini kısınca verim düşüyor, çok verirsek para kazanamıyoruz. ‘Yüzde 35 ette indirim var’ diyorlar; yemde hiç indirim yok, yeme sürekli zam geliyor. Küçülmeye gidiyoruz, nereye kadar küçüleceğiz bilmiyorum” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de besicilerin sorunlarını dinledi. Besici Burak Kipar, "Sütün kilosu 7 lira, yemin kilosu 7 lira şu anda. Yonca balyasının tanesi 65-70 lira; kilo, 3 ile 3,5 arasında. Şu inekleri Almanya'dan getirdim, 40 litre falan sütleri var ama biz bakamıyoruz. Yemini kısınca verim düşüyor, çok verirsek para kazanamıyoruz. 'Yüzde 35 ette indirim var' diyorlar; yemde hiç indirim yok, yeme sürekli zam geliyor. Küçülmeye gidiyoruz, nereye kadar küçüleceğiz bilmiyorum" dedi.

Ömer Fethi Gürer, Niğde'de besicileri ziyaret etti. Gürer, "Hayvancılık, 24 saat kesintisiz hizmet gerektirir. Hayvancılık yapanın bayramı, tatili, cumartesisi, pazarı yoktur. Hayvancılık, zor bir zanaattır. Bu dönemde hayvancılık yapanların ciddi mağduriyetleri var. Çünkü hayvanlarını kesime göndermek zorunda kalıyorlar. Yem gideri yüzde 70'lere tekabül ediyor. Yem fiyatlarındaki artış, hayvancılığı zora soktu" diye konuştu.

"BU ŞARTLARDA ÇOK ZOR AYAKTA DURUYORUZ"

Niğde'de besicilik yapan Burak ve Neslihan Kipar çifti, yem fiyatlarındaki artıştan dert yanarak, bu gidişle hayvanlarını kesime yollamak zorunda kalacaklarını söyledi. Neslihan Kipar, "Mutlu değiliz, bu şartlarda çok zor ayakta duruyoruz. Her şeyimiz çok maliyetli" dedi. Köyde yaşamak istemediğini söyleyen Neslihan Kipar, "Çocuklarımın da köyde kalmasını istemiyorum, bu şartlarda çok zor köyde yaşamak" diye konuştu. Burak Kipar da yaşadıkları sorunları Gürer'e şunları anlattı:

"KÜÇÜLMEYE GİDİYORUZ, NEREYE KADAR KÜÇÜLECEĞİZ BİLMİYORUM"

"Sütün kilosu 7 lira, yemin kilosu 7 lira şu anda. Kaba yem hariç, onu yetiştirmeye alışıyoruz, sanayi yemini satın alıyoruz. Yonca balyasının tanesi 65-70 lira; kilo, 3 ile 3,5 arasında. Yemin torbası 350 lira, o da 7 liraya falan geliyor. Geçen yıl 15 tane sağmal ineğim vardı, düşürmeye çalışıyorum. Burada simental ve holstein ve kırmızı holstein var. Ortalama 20 ile 30 arasında süt verimi var. Şu inekleri Almanya'dan getirdim, 40 litre falan sütleri var ama biz bakamıyoruz. Yem pahalı olduğu için az veriyoruz. Her şeyini kısıyoruz, kaba yemini de kendimiz karşılıyoruz. Yemini kısınca verim düşüyor, çok verirsek para kazanamıyoruz. Çiftçiliği de bırakırsam yapacak başka işim yok. Üç tane çocuğum okuyor, mecbur yapıyoruz bu işi. Devletin verdiği buzağı destekleri var, o da karmakarışık, ne zaman verildiği belirsiz. Ortalık çok kötü. Son aşamadayız, bu yıl son yılımız. 'Yüzde 35 ette indirim var' diyorlar; sanayi malında, yemde hiç indirim yok, yeme sürekli zam geliyor. Küçülmeye gidiyoruz, nereye kadar küçüleceğiz bilmiyorum."

Başka bir besici de çok az hayvanı olduğunu belirterek, "Biz, zaten para kazanmıyoruz. Her şeyi satın aldığımızdan hiçbir şeyimiz kalmıyor" dedi.

"ÇİFTÇİ REFAHINI SAĞLAYACAK DESTEKLER VERİLMELİ, YEM FİYATLARI DÜŞÜRÜLMELİ"

Ömer Fethi Gürer ise yem fiyatlarında doğru dürüst bir indirim yapılmadığını belirterek, "Hayvancılığın geleceği için bir an önce çiftçi refahını sağlayacak destekler verilmeli, yem fiyatları düşürülmelidir" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Almanya, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğdeli Becisi: Küçülmeye Gidiyoruz, Nereye Kadar Küçüleceğiz Bilmiyorum - Son Dakika

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