Niğdeli Esnaf: "Bu Gidişle Batacağız, Battık da Daha Dibe Girmeyi Düşünüyoruz" - Son Dakika
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Niğdeli Esnaf: "Bu Gidişle Batacağız, Battık da Daha Dibe Girmeyi Düşünüyoruz"

27.08.2022 12:16

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de esnaf ziyareti yaptı. Bir esnaf, “Sattığımız ürünü üstüne para ekleyerek yerine koyabiliyoruz. Paran varsa ağasın, paran yoksa değilsin. Yani yok. Olmuyor. Bu gidişle biz zaten batacağız. Battık da daha dibe girmeyi düşünüyoruz. Burada 10 tane esnafın ikişer çocuğu olsa 20 kişi doyar. Bir de hanım olsa, 30 kişi. Biz bunları doyurmak istiyoruz” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de esnaf ziyareti yaptı. Bir esnaf, "Sattığımız ürünü üstüne para ekleyerek yerine koyabiliyoruz. Paran varsa ağasın, paran yoksa değilsin. Yani yok. Olmuyor. Bu gidişle biz zaten batacağız. Battık da daha dibe girmeyi düşünüyoruz. Burada 10 tane esnafın ikişer çocuğu olsa 20 kişi doyar. Bir de hanım olsa, 30 kişi. Biz bunları doyurmak istiyoruz" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, Niğde'de işyerlerinde kiracı olan esnafı ziyaret etti. Kira fiyatlarının esnafı bunalttığını belirten Gürer, şöyle konuştu:

"Niğde'de de artan kiralar nedeniyle esnaf çok zor durumda. Özellikle belediyelerin veya kamuya ait yerlerin de bu dönemde kira artışlarını yüksek tutmaları, esnafın dükkan kapatmasına neden oluyor. Niğde'de bazı dükkanlar kira ödeyemediği için kapanmış durumda. Burada dörde yakın dükkan, artık kiralayanlar tarafından işletilmiyor."

"KİRAYA YÜZDE 55 ZAM GELDİ, GELİRDE AKSİNE YÜZDE 50 DÜŞÜŞ YAŞADIK"

Gürer'e konuşan bir esnaf kiraların çok yüksek olduğunu söyledi, Esnaf, "Kendi hesaplamamıza göre benim büfemde yüzde 55 zam geldi. Diğer büfemizde de yüzde 38-40'a yakın bir zam geldi. Gelirde aksine yüzde 50 düşüş yaşadık. Belediyemiz kiralarda düşüş yaparsa bize destek sağlamak için, devam etmeyi düşünüyoruz. Yok hayır devam edecekse bu zam, kapatacağız. Kapatma kararımızı da aldık" diye konuştu.

"YÜZDE 50 ZAM, TUZ BİBER OLDU"

Kira zamlarından dolayı gelirlerden çok giderlerinin olduğunu belirten bir başka esnaf ise, "Esnaf olarak, buraya müşteriyi sokamıyoruz. Zaten iş yapamıyoruz, yüzde 50 de zam olunca üstüne tuzu biberi oluyor. Belediye Başkanı ile görüşmek istiyoruz. En azından zamları geri çekerlerse ayakta durmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Elektriği ve doğalgazı kendilerinin karşıladığını söyleyen esnaf, eskiden ortalama yıllık kira 108 bin lira olduğunu, şu an 160 bin liranın üzerine çıktığını belirterek, "Burada yapılan zammı karşıdaki işyeri sahipleri öğrense 'belediye yapmış biz de yapalım' diyecekler" diye konuştu.

"BÖYLE GİDERSE KAPATACAĞIZ, BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Aylık 10 bin lira kira ödediğini belirten bir başka esnaf, "Böyle giderse kapatacağız. Başka çaremiz yok. Sigorta ödeyemiyoruz" diye konuştu.

Gürer'in sigortaları ödeyip ödeyemediklerine ilişkin soruya ise esnaf şöyle yanıt verdi:

"Bağ-kuru ödeyemiyoruz. Sürekli borçlanıyoruz yani. Sattığımız ürünü üstüne para ekleyerek yerine koyabiliyoruz. Paran varsa ağasın, paran yoksa değilsin. Yani yok. Olmuyor. Bu gidişle biz zaten batacağız. Battık da daha dibe girmeyi düşünüyoruz. Burada 10 tane esnafın ikişer çocuğu olsa 20 kişi doyar. Bir de hanım olsa, 30 kişi. Biz bunları doyurmak istiyoruz."

"İKİNCİ KİRALARI ÖDERKEN KREDİ ÇEKTİK, O KREDİYİ ÖDEYEMEDİK"

Gürer'in kredilerinizi döndürebiliyor musunuz sorusuna ise esnaf, "Yok. Krediyi bırak, hep aktar-gönder yapıyoruz. İkinci krediyi çekemiyoruz şu anda. İkinci kiraları öderken kredi çektik. Şimdi o krediyi ödeyemedik biz. Üçüncüyü banka vermiyor bize" diye yanıtladı.

Pandemide destek alamadıklarını belirten esnaf, "Belediye, 'Önceden istemiş olsaydınız alabilirdiniz' dedi. Biz de 'Haberimiz yoktu' dedik. 'Geriye dönük alabilir miyiz' dedik, 'Yok' dediler' diye konuştu.

GÜRER: KAMUYA AİT YERLERDE KİRALAR GÖZDEN GEÇİRİLMELİ

Esnafı dinledikten sonra bir değerlendirme yapan Gürer ise şunları kaydetti:

"Niğde'de esnafın en büyük sorunu sattığı ürünü yerine koyamaması, ayrıca kiraların artması nedeniyle gelir-gider dengelerinin bozulması. Bu nedenle bazı dükkanlar kapanmaya başladı. Özellikle kamuya ait yerlerde kiraların yeniden gözden geçirilmesi gerekiyor. Bununla ilgili vatandaşın kazanç durumu düştüğüne göre, mevcut kamu yönetiminin fiyatları aşağıya çekerek bir can suyu olsun diye destek vermesi gerekiyor."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğdeli Esnaf: 'Bu Gidişle Batacağız, Battık da Daha Dibe Girmeyi Düşünüyoruz' - Son Dakika

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