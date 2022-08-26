Niğdeli Pazarcılar Satış Yapamamaktan Şikayetçi: "Daha Yeni Siftah Ettim, 20 Lira" - Son Dakika
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Niğdeli Pazarcılar Satış Yapamamaktan Şikayetçi: "Daha Yeni Siftah Ettim, 20 Lira"

26.08.2022 13:32
Niğdeli Pazarcılar Satış Yapamamaktan Şikayetçi: "Daha Yeni Siftah Ettim, 20 Lira"

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de pazar esnafını dinledi. Pazarcı bir kadın, “Bu pazar böyle mi olacaktı? Milletin alım gücü olmadığından böyle bakıyoruz. Gelenler de geçenler de bakıyor. Bir kilo mal alacak da satacağız. Bitirdiler” dedi. Oyuncak satan bir pazarcı ise “Daha yeni siftah ettim 20 lira, saat bir (13.00) oldu. Şu bebeği 9 liraya alıyorduk şimdi yerinde 29 lira. 50 lira diyoruz almıyor adam, 30-35 liraya zor satıyoruz. Pazarcılık öldü, dükkanım vardı dükkanımı kapattım. İş yapamadık pazara çıktım pazarda da iş yok, kiraları da ödeyemedik” diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde'de pazar esnafını dinledi. Pazarcı bir kadın, "Bu pazar böyle mi olacaktı? Milletin alım gücü olmadığından böyle bakıyoruz. Gelenler de geçenler de bakıyor. Bir kilo mal alacak da satacağız. Bitirdiler" dedi. Oyuncak satan bir pazarcı ise "Daha yeni siftah ettim 20 lira, saat bir (13.00) oldu. Şu bebeği 9 liraya alıyorduk şimdi yerinde 29 lira. 50 lira diyoruz almıyor adam, 30-35 liraya zor satıyoruz. Pazarcılık öldü, dükkanım vardı dükkanımı kapattım. İş yapamadık pazara çıktım pazarda da iş yok, kiraları da ödeyemedik" diye konuştu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde merkezde kurulan en büyük pazar yerinde esnaf ve yurttaşlar ile görüştü. Gürer'in dertleştiği esnaf ve yurttaşlar hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısından dert yandı.

38 liraya aldığı bamyayı 40 liraya satmaya çalıştığını söyleyen bir pazarcı şunları anlattı:

"Vatandaş alamıyor, zor. Nakliyeye 300 milyon (lira) kira veriyorum. Kendi arabanla gidip gelme şansın yok. 3 kişi bir arabayla zor geliyor. Cebime kuruş para girmiyor. Şimdi bamya lüks oldu."

Pazarcı bir kadın da şöyle konuştu:

"Eşimle hesapladık yaptığımız masrafını zor kurtarıyor diyor. 2 Çocuğum var biri evli asgari ücret peşine dayanıyoruz, onlar için bunu yapıyoruz emekliyim. Oğlum kirada, ev alamıyoruz. Alıp satmaya çalışıyorum, aile bütçesine katkı için. Kızım okudu, psikolog ataması yok bekliyor."

"MİLLETİN ALIM GÜCÜ OLMADIĞINDAN BÖYLE BAKIYORUZ"

Sebze satan bir kadın da "Bu pazar böyle mi olacaktı. Milletin alım gücü olmadığından böyle bakıyoruz. Gelenler de geçenler de bakıyor. Bir kilo mal alacak da satacağız. Bitirdiler" dedi.

Pazarcı bir erkek de, "3 liraya alıyoruz 4 liraya zor satıyoruz. 7 ton mal satıyoruz 500-600 lira zor kazanıyoruz. Nakliye hariç tabii. Vallahi para kazanamıyoruz. Müşteriler bizden karlı. Biz para kazanamıyoruz, mal sahibi de tüccar da kazanamıyor" diye konuştu.

Bir oyuncakçı da sık aralıklarla gelen zamlardan dert yanarak şöyle konuştu:

"DAHA YENİ SİFTAH ETTİM 20 LİRA, SAAT BİR (13.00) OLDU"

"Getirip getirip götürüyoruz. Bir kamyon döküyorsun bir kamyon geri götürüyorsun. Daha yeni siftah ettim 20 lira, saat bir (13.00) oldu. Şu bebeği 9 liraya alıyorduk şimdi yerinde 29 lira. 50 lira diyoruz almıyor adam, 30-35 liraya zor satıyoruz. Yakıtı falan hesapla her şey ortada. 30 liradan aşağı oyuncak yok, adam 20 lira ile geliyor oyuncağı almadan gidiyor. Çocuk ağlıyor, adam alamadan gidiyor çoğunu hayrıma veriyorum bakıyorum çocuk ağlıyor. Cebinde 20 lira var çocuk 40 liralık malı istiyor, yok abi diyor al bacım benden olsun diyorum. Şunları 12-13 liraya alıyorduk yerinde 35 lira. Pazarcılık öldü, dükkanım vardı dükkanımı kapattım. İş yapamadık pazara çıktım pazarda da iş yok, kiraları da ödeyemedik."

Pazar ziyaretinin ardından yazılı açıklama yapan Gürer şunları kaydetti:

"PLANSIZLIKTAN, YÖNETİMSİZLİKTEN, ÖNGÖRÜSÜZLÜKTEN BU HALE GELDİK"

"Bu sistemde satan para kazanamıyor, alan ise pahalıya ürün almak zorunda kalıyor. Gelir düzeyi düştüğü için herkes alışveriş yapamıyor. Plansızlıktan, yönetimsizlikten, öngörüsüzlükten bu hale geldik. Esas olan şu ki, doğru planlama yapmak lazım. Bu şekilde üretici de aracı da kaybediyor ve tüketici de pahalıya ürün mecbur kalıyor. Bunlar serbest piyasa ekonomisini serbest soygun ekonomisi haline getirdi."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğdeli Pazarcılar Satış Yapamamaktan Şikayetçi: 'Daha Yeni Siftah Ettim, 20 Lira' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğdeli Pazarcılar Satış Yapamamaktan Şikayetçi: "Daha Yeni Siftah Ettim, 20 Lira" - Son Dakika
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