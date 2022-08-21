Gürer: "Tarımsal Sorunları Teker Teker Çözeceğiz" - Son Dakika
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Gürer: "Tarımsal Sorunları Teker Teker Çözeceğiz"

21.08.2022 11:28

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisinin Ulukışla İlçe Başkanlığı tarafından Kılan köyünde düzenlenen “Ülke Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu toplantıda, “Sorunları da çözüm yollarını da biliyoruz. İktidara geldiğimizde, şu anda yaşadığınız tüm sorunları çözerek, insanca bir yaşamı sahipleneceğiz” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisinin Ulukışla İlçe Başkanlığı tarafından Kılan köyünde düzenlenen "Ülke Sorunları ve Çözüm Yolları" konulu toplantıda, "Sorunları da çözüm yollarını da biliyoruz. İktidara geldiğimizde, şu anda yaşadığınız tüm sorunları çözerek, insanca bir yaşamı sahipleneceğiz" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, partisinin Ulukışla İlçe Başkanlığı tarafından ilçeye bağlı Kılan köyünde düzenlenen "Ülke Sorunları ve Çözüm Yolları" konulu toplantıda konuştu. Gürer, özetle şunları söyledi:

"Milli gelirin yüzde 1'nini çiftçiye vereceğiz dediler, vermediler. Çiftçi, iktidardan 250 milyar TL alacaklı.  Bir yıl öncesinden hangi bölgede hangi ürünün yetiştirileceği bilinecek ve buna göre ekim yapılacak. Ürünün üretim maliyetiyle satış maliyeti dışında çiftçi zarar ederse, bu zararı karşılayacağız."

KOOPERATİFÇİLİK GELİŞTİRİLECEK

Çukobirlik, Antbirlik, TARİŞ, Fiskobirlik gibi birlikleri yeniden ve daha faal hale getirip, çiftçinin üretim noktasından rafa kadar giden süreci düzene sokacağız. Aracılık sistemini ortadan kaldırıp üreticiden tüketiciye en kestirme yoldan ürünü ulaştırarak, tüketiciye ulaşan ürünün fiyatın daha makul olmasını sağlayacağız.

HAK, HUKUK, ADALET, LİYAKAT

Hak, hukuk, adalet kavramıyla eşitliği sağlayacağız, liyakati önemseyeceğiz. 'Hangi partilisin' diye sormayacağız. İşini, doğru, düzgün, ahlaklı yapanı sahipleneceğiz. Çünkü bize işini iyi yapan adam lazım.  Üretimi artıracağız, işsizliğe son verecek yatırımları geliştireceğiz. Aile sigortasıyla ekonomik anlamda sorun yaşayan her aileye maaş bağlayacağız. 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir' anlayışıyla ekonomik sıkıntı yaşayan ancak derdini söyleyemeyen, yoksul, sahipsiz insanların elinden tutan bir iktidar olacağız. Yardımları artıracağız, hiç bir çocuğun yatağa aç girmemesi sağlayacak düzenlemeleri hayata geçireceğiz. Çünkü Sayın Genel başkanımızın siyaset yapma anlayışı bu.

Milletvekilleri olarak bizlerin, ilçe başkanlarımızın il genel meclisi üyelerimizin önermeleriyle oluşan Niğde'ye yönelik yapılması gerekenler ile ilgili çalışmalar gerçekleştireceğiz. Darboğazın göletinden, Emirlerin göletine, bölgede üretimle ilgili sorunlara, yerleşim alanlarıyla ilgili sorunlara, orman köylerinden boşaltılmasıyla ilgili sorunlara kadar her soruna vakıfız; bunlarla ilgili çalışmalar yürüteceğiz"

TARIM SAYIMI YAPILACAK

Tarım sayımını mutlaka yapacaklarını anlatan CHP Milletvekili Gürer, arsa bazlı ölçekte Türkiye'nin tüm tarımsal sorunlarını çözmeye niyetli olduklarını ifade etti.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulukışla'nın Kılan köyündeki toplantıda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun23 Ağustos Salı günü gerçekleştireceği Niğde'de programı ile ilgili bilgileri de aktararak, Kılıçdaroğlu'nun aynı gün saat 10,30'da Şadırvan Park'ta gerçekleştireceği 'Halk Buluşmasına' davet etti.

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Milletvekili, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gürer: 'Tarımsal Sorunları Teker Teker Çözeceğiz' - Son Dakika

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