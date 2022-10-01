Ömer Fethi Gürer'den Kanun Teklifi: "Gençlerin ve Kadınların Kırsala Dönüşünün Yolu Açılırsa Ülkemiz Kendi Kendine Yeterli Bir Konuma Gelir" - Son Dakika
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Ömer Fethi Gürer'den Kanun Teklifi: "Gençlerin ve Kadınların Kırsala Dönüşünün Yolu Açılırsa Ülkemiz Kendi Kendine Yeterli Bir Konuma Gelir"

01.10.2022 12:05

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda çalışan 28 yaş altındaki gençlerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi. Gürer, “Şu anda kırsalda nüfus 55 yaşın üstünde. Gençlerin ve kadınların kırsala dönüşünün yolu açılırsa kırsalda yaşam iyileştirilir, çiftçi refahı arttırılırsa kırsaldaki insanların varlığı ile yeniden ülkemiz kendi kendine yeterli bir konuma erebilir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımda çalışan 28 yaş altındaki gençlerin sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması için kanun teklifi verdi. Gürer, "Şu anda kırsalda nüfus 55 yaşın üstünde. Gençlerin ve kadınların kırsala dönüşünün yolu açılırsa kırsalda yaşam iyileştirilir, çiftçi refahı arttırılırsa kırsaldaki insanların varlığı ile yeniden ülkemiz kendi kendine yeterli bir konuma erebilir" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Gürer, 28 yaş altındaki gençlerin tarımsal üretimde tutulması için sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanması amacıyla hazırladığı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Gürer'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Dünyada tüm ülkeler tarımla ilgili yeni önlemler alıyorlar. Gerek savaşın, kuraklığın, pandeminin öğretisi yanında küresel iklim değişiklikleriyle oluşan mevsimsel sorunlar da tarımı geçmişe göre daha dikkatle takip edilmesi ve üretim alanlarının genişletilerek her ülkenin kendi kendine yeter konuma gelmesini zorunlu kılıyor.

"PLANLI BİR TARIM POLİTİKASIYLA SORUNLARDAN UZAKLAŞABİLİRİZ"

Ülkemiz ne yazık ki bu konuda, 20 yıllık AKP iktidarları döneminde toprağın tohumla buluşmasını sağlayan çiftçi sayısındaki ciddi azalış ve daralan tarım alanlarıyla gündemde. 21 üründe arz açığımız var. Bunlar da stratejik ürünler. Bu arz açığının ortadan kaldırılması, ülkemizin yeniden kendi kendine yeterli bir ülke olma durumuna erdirilmesi ise yapılacak çalışmalara bağlı. Planlı bir tarım politikası ile sorunlardan kısa sürede uzaklaşabilir hatta katma değerli ürün üreterek yurt dışına satabiliriz.

"GENÇLERİN VE KADINLARIN SGK PRİMLERİNİ DEVLET KARŞILAMALI"

Bunun için de TBMM Başkanlığı'na bir kanun teklifi verdim. Kanun teklifinde 28 yaşın altında olan gençlerin, kırsala dönüp tarımla uğraşmaları halinde Sosyal Güvenlik Kurumu priminin devlet tarafından karşılanmasını önerdim. Keza, kırsala dönen kadınlar için de sosyal güvenlik primi devlet tarafından karşılanmalı. Şu anda kırsalda nüfus 55 yaşın üstünde. Gençlerin ve kadınların kırsala dönüşünün yolu açılırsa kırsalda yaşam iyileştirilir, çiftçi refahı arttırılırsa kırsaldaki insanların varlığı ile yeniden ülkemiz kendi kendine yeterli bir konuma erebilir.

Gençlerin tarımla buluşmalarının yolu başta Sosyal Güvenlik Kurumu primlerinin devlet tarafından karşılanmasının yanında onların kırsalda yaşayacakları yaşam koşullarının iyileştirilmesi, çiftçi refahına yönelik düzenlemelerin de gerçekleştirilmesi, köy okullarının yeniden açılması ve buralarda veteriner, ziraat mühendisi gibi bilgi ve bilimsellik ile üreticiyi buluşturacak eğitimli kesimin de yer almasının yolu açılmalı.

Türkiye'de üretim aşamasında her konuda kendi kendine yetebilecek potansiyeli yaratacak çiftçi de genci de var. Yeter ki iktidar böyle bir niyet içerisinde olsun. Eğer bunu yapmazlarsa 8 ay sonraki seçimlerde CHP olarak gerek gençlerimizin gerek kadınlarımızın kırsala dönüşünün yolunu açacak farklı projelerle tarımda kendi kendimize yeten bir ülke noktasına ülkemizi getireceğiz."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ömer Fethi Gürer, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ömer Fethi Gürer'den Kanun Teklifi: 'Gençlerin ve Kadınların Kırsala Dönüşünün Yolu Açılırsa Ülkemiz Kendi Kendine Yeterli Bir Konuma Gelir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ömer Fethi Gürer'den Kanun Teklifi: "Gençlerin ve Kadınların Kırsala Dönüşünün Yolu Açılırsa Ülkemiz Kendi Kendine Yeterli Bir Konuma Gelir" - Son Dakika
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