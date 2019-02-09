Son Dakika Haberleri: CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Erdem Taksi Şoförlüğü Yaptı

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Erdem Taksi Şoförlüğü Yaptı

1 saat önce

Bursa'da, CHP Nilüfer Belediye Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, taksicileri ziyaretinin ardından kendisini evine bırakmak isteyen taksiciden anahtarı alarak şoförlük yaptı.

CHP Nilüfer Belediye Başkan Adayı Erdem Taksi Şoförlüğü Yaptı, System.String[]
Bursa'da, CHP Nilüfer Belediye Belediye Başkan adayı Turgay Erdem, taksicileri ziyaretinin ardından kendisini evine bırakmak isteyen taksiciden anahtarı alarak şoförlük yaptı.

Erdem, seçim çalışmaları kapsamında Nilüfer Taksi Durağı'ndaki taksicileri ziyaret etti.

Taksicilerin sorunlarını dinleyen Erdem, kendisini evine bırakmak isteyen taksiciden anahtarı alarak direksiyon başına geçti.

Erdem, gazetecilere yaptığı açıklamada, taksici esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinlediklerini söyledi.

Taksicilerin toplumdaki önemini vurgulayan Erdem, "Taksiciler çok önemli bir görevi yerine getiriyorlar. Taksiciler bizim dostumuz. En güvendiğimiz komşumuz olan taksici arkadaşlarımıza çok şey borçluyuz. Yolları her zaman açık olsun inşallah." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 09:18 Kaynak: AA

Bursa, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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