CHP Nilüfer'den Turgay Erdem'e ziyaret - Son Dakika
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CHP Nilüfer'den Turgay Erdem'e ziyaret

6 saat önce

Göreve yeni seçilen CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve ekibi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti.

CHP Nilüfer'den Turgay Erdem'e ziyaret, System.String[]

Göreve yeni seçilen CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve ekibi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti.


CHP Nilüfer İlçe Başkanı Fırat Yılmaz ve yönetim kurulu üyeleri Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti. Nilüfer Belediye Başkan yardımcılarının da hazır bulunduğu ziyarette, Başkan Fırat Yılmaz hedeflerini dile getirdi. Fırat Yılmaz, "Partimizin iktidar olma sürecinde Nilüfer ekibi olarak elimizden geleni yapmaya hazırız. Mart ayı itibariyle saha çalışmalarına başlıyoruz" dedi.


Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de Fırat Yılmaz ve ekibini kutlayarak, "Görevinizde başarılar diliyorum. Nilüfer'de olmanın ayrıcalığını sizlerle beraber ben de yaşıyorum. Kongremizi barış ve kardeşlik çerçevesinde adilce, güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Yerel seçimlerdeki başarı çıtasını yükseltmemiz gerekir. Önemli bir görevimiz var ve bu yolda beraber yan yana yürüyeceğiz" diye konuştu. - BURSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Fırat Yılmaz Çakıroğlu, Turgay Erdem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 11:25 Kaynak: İHA
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