CHP Nilüfer Kadın Kolları'ndan Erdem'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Nilüfer Kadın Kolları'ndan Erdem'e ziyaret - Son Dakika

CHP Nilüfer Kadın Kolları'ndan Erdem'e ziyaret

6 saat önce

CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı Ece Aktan ve yönetimi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti.

CHP Nilüfer Kadın Kolları'ndan Erdem'e ziyaret, System.String[]

CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı Ece Aktan ve yönetimi, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i ziyaret etti. Dayanışma mesajlarının verildiği ziyarette Başkan Erdem, "Siz, bizim sokaktaki gözümüzsünüz" dedi.


Geçtiğimiz günlerde yapılan seçimde oyların çoğunluğunu alarak göreve başlayan CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı Ece Aktan, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'i makamında ziyaret etti. Halk Evi'ndeki ziyarette ilçe kadın kolları yönetimi de yer aldı. Dayanışma mesajlarının verildiği ziyarette CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı Ece Aktan, "Biz, elimizi taşın altına koyduk. Nilüfer ilçe kadın örgütü olarak her zaman yanınızdayız. Görev süremiz boyunca elimizden geleni yapacağız" dedi. Hedeflerini de Başkan Erdem ile paylaşan Aktan, "Nilüfer, kadın vizyonunu tamamlamış bir ilçe. Biz, bu vizyona biraz daha ideoloji katmak için yola çıktık. Daha çok kadını siyasete çekmek için politika üretmek zorundayız. Amacımız yeni bir kadın örgütlenme modeli yaratmak. İlçemizde bir acil durum masası oluşturacağız. Gönüllü doktor, psikolog ve avukatımız var. Şiddet gören kadınların yanında olacağız" diye konuştu.


Parti çalışmalarına önem verdiğini belirten Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem de, "Biz de her zaman yanınızdayız" dedi. Başkan Erdem, "Biz, etle tırnak gibiyiz. Siz, bizim sokaktaki gözümüz, kulağımızsınız. Siz, bizi beslediğiniz sürece biz de vatandaşlarla olan ilişkilerimizi daha iyi kurarız" şeklinde konuştu. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, CHP Nilüfer İlçe Kadın Kolları Başkanı Ece Aktan ve yönetimine görevinde başarılar diledi. - BURSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Turgay Erdem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:17 Kaynak: İHA
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