CHP'nin 102 Belediye Başkan Adayı Açıklandı

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aday göstereceği 102 belediye başkan adayını daha açıkladı.

CHP, 31 Mart yerel seçimlerinde aday göstereceği 102 belediye başkan adayını daha açıkladı.



CHP, yerel seçimlerde aday gösterilecek 102 kişilik isim listesini daha açıkladı. CHP'nin açıkladığı belediye başkan adayları şöyle:



1 Bursa Büyükşehir Mustafa Bozbey (Nilüfer Belediye Başkanı)



2 Kahramanmaraş Büyükşehir Ali Öztunç (Milletvekili)



3 Mersin Büyükşehir Vahap Seçer



4 Van Büyükşehir Nurettin Beyaz



5 Bayburt Merkez Kağan Eraslan



6 Bitlis Merkez Burhan Küsem



7 Iğdır Merkez Sözer Sayan



8 Kütahya Merkez Eyüp Kahveci



9 Adana Ceyhan Kadir Aydar



10 Adana Pozantı Şenol Eroğlu



11 Adana Yumurtalık Erdinç Altıok



12 Adıyaman Gölbaşı İskender Yıldırım



13 Adıyaman Besni Kesmetepe Hasan Koca (CHP Belediyesi)



14 Afyonkarahisar Sinanpaşa Taşoluk Bayram Yavuz



15 Afyonkarahisar Dinar Haydarlı Şükrü Turan



16 Afyonkarahisar Sinanpaşa Harun Güner



17 Ağrı Diyadin Abidin Yenigün



18 Ağrı Patnos Dedeli Muzaffer Yıldız



19 Ağrı Eleşkirt Yılmaz Polat



20 Amasya Göynücek Nurten Erdem



21 Amasya Merkez Ziyaret Mehmet Geçgel



22 Ardahan Göle Özel Özen



23 Artvin Hopa Taner Ekmekçi



24 Artvin Şavşat Nihat Acar



25 Artvin Murgul Erkan Şeyhoğlu



26 Bartın Merkez Kozcağız Meliha Okutay



27 Bayburt Demirözü Muhammet Yeşil



28 Bingöl Genç Serhat Nazlı



29 Bitlis Merkez Yolalan Yunus İşik



30 Bursa Nilüfer Turgay Erdem (CHP Belediyesi)



31 Bursa Mudanya Hayri Türkyılmaz (Mevcut Başkan)



32 Denizli Merkezefendi Şeniz Doğan



33 Diyarbakır Kayapınar Mustafa Akyüz



34 Diyarbakır Lice Tarık Akdemir



35 Diyarbakır Yenişehir Abdurrahman Berat Aktaş



36 Diyarbakır Dicle Nasır Aydın



37 Diyarbakır Ergani Hasan Kılıç



38 Diyarbakır Kulp Mehmet İhsan Sancar



39 Edirne Keşan Yenimuhacır Recep Ordu (Mevcut Başkan)



40 Edirne İpsala Yenikarpuzlu Tevik Şahinbaş



41 Edirne Enez Özkan Günenç



42 Erzincan Tercan Çadırkaya Çetin Özbey



43 Erzurum Şenkaya Gençay Uğraş



44 Eskişehir Alpu Gürbüz Güller



45 Eskişehir Çifteler Zehra Konakçı



46 Eskişehir İnönü İsmail Karaköse



47 Eskişehir Mihalıççık Haydar Çorum



48 Eskişehir Seyitgazi Uğur Tepe



49 Eskişehir Sivrihisar Habil Dökmeci



50 Gaziantep İslahiye Mustafa Köse



51 Gümüşhane Kürtün Mahmut Çağlayan



52 Karabük Safranbolu Elif Köse



53 Karabük Ovacık Hidayet Kasımoğlu



54 Karaman Ayrancı Ramazan Delice



55 Karaman Başyayla Ahmet Alper



56 Karaman Merkez Akçaşehir Mustafa Balta (Mevcut Başkan)



57 Karaman Sarıveliler Göktepe Mustafa Doğan (CHP Belediyesi)



58 Kastamonu İnebolu Faruk Öz



59 Kayseri Akkışla Mustafa Güner



60 Kayseri Hacılar Ahmet Turan Oğuz



61 Kırklareli Lüleburgaz Büyükkarıştıran Ertuğrul Çamlıca



62 Kırklareli Babaeski Alpullu Saim Kırcı (Mevcut Başkan)



63 Kırklareli Pınarhisar Münir Çapkur (CHP Belediyesi)



64 Kocaeli Körfez Bozkurt Uslu



65 Kütahya Aslanapa Ali Kısa



66 Manisa Salihli Mazlum Nurlu



67 Muş Hasköy Düzkışla Hamdullah Kasak



68 Nevşehir Avanos Özkonak Ahmet Uyulur



69 Niğde Merkez Konaklı Derviş Kar



70 Niğde Merkez Değirmenli Seyrani Can



71 Niğde Merkez Edikli Metin Öztürk



72 Niğde Merkez Orhanlı Cuma Sayın



73 Niğde Merkez Sazlıca Ali Belek



74 Sakarya Kaynarca Nalan Akçay



75 Samsun Tekkeköy Tansu Çıkış



76 Samsun Havsa Mehtap Yeşilbaş



77 Siirt Pervari Şevket Baytekin



78 Siirt Kurtalan Kayabağlar Bedel Kasımoğlu



79 Siirt Baykan Atabağı Muammer Canbulat



80 Sivas Kangal Gökhan Emen



81 Şırnak Cizre Rıdvan Çiçek



82 Şırnak İdil Fikret Ağırman



83 Şırnak Uludere Uzungeçit Ramazan Karasu



84 Şırnak Silopi Görümlü Muhsin Özdemir



85 Şırnak Silopi Çalışkan Hasan Mete



86 Şırnak Güçlükonak Fındık Nezir Enücük



87 Tekirdağ Şarköy Alpay Var (CHP Belediyesi)



88 Tekirdağ Hayrabolu Fehmi Altayoğlu (Mevcut Başkan)



89 Tekirdağ Muratlı Nebi Tepe (Mevcut Başkan)



90 Tekirdağ Ergene Rasim Yüksel (Mevcut Başkan)



91 Tekirdağ Süleymanpaşa Mehmet Ekrem Eşkinat(Mevcut Başkan)



92 Tekirdağ Çorlu Ahmet Sarıkurt Mevcut Başkan



93 Tokat Almus Gölgeli İbrahim Karahan(Mevcut Başkan)



94 Tokat Almus Kınık Güven Arslan(CHP Belediyesi)



95 Trabzon Sürmene Yaşar Emin



96 Trabzon Ortahisar Mehmet Salih Akyüz



97 Uşak Karahallı Muhammet Coğuplugil



98 Van Erciş Ekrem Uçak



99 Van Edremit İdris Takva



100 Yozgat Sorgun Bahadın Bülent Atakul(CHP Belediyesi)



101 Yozgat Aydıncık Baydiğin Mehmet Güneş



102 Zonguldak Kilimli Gelik İlker Çoban - ANKARA

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