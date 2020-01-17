CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart tarihinde yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart tarihinde yapılacak - Son Dakika

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart tarihinde yapılacak

6 saat önce

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart tarihinde yapılacak.

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart tarihinde yapılacak, System.String[]

CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart tarihinde yapılacak.

(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
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