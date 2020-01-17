Son Dakika › Güncel › CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart tarihinde yapılacak - Son Dakika
CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart tarihinde yapılacak
6 saat önce
CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart tarihinde yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:35 Kaynak: İHA
CHP'nin 37'nci Olağan Kurultayı 28-29 Mart tarihinde yapılacak.
(İHA)
Son Dakika Cübbeli Ahmet: CHP ile pazarlık yapıp oy veren cemaatler var Son Dakika: CHP'li belediyelerde net asgari ücret 2.500 TL'ye yükseltiliyor Türk hackerlar, Yunan İstihbaratı'nın internet sitesini çökertti Milletvekillerine casus filmlerini aratmayan ajanda! Çakmakla ve mikrodalga fırında ısıtıldığında yazılar siliniyor