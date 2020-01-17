Son dakika: CHP'nin 37'nci Kurultayı Mart ayında yapılacak - Son Dakika
Son Dakika Politika Son dakika: CHP'nin 37'nci Kurultayı Mart ayında yapılacak - Son Dakika

Son dakika: CHP'nin 37'nci Kurultayı Mart ayında yapılacak

6 saat önce

Son dakika: CHP'nin 37'nci olağan kurultayı 28-29 Mart tarihlerinde yapılacak.

CHP'nin Parti Meclisi (PM) 37. Olağan Kurultayı'nın 28-29 Mart tarihlerinde gerçekleştirilmesine karar verdi.

CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşması sonrası basına kapalı devam eden PM'de, CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nın tarihi ele alındı.

KURULTAY TARİHİ BELLİ OLDU

Oylama sonucunda 37. Olağan Kurultay'ın 28-29 Mart'ta Ankara Spor Salonu'nda yapılmasının kararlaştırıldığı öğrenildi. Kurultayın ilk gününde genel başkanlık, ikinci gününde ise 60 kişilik PM üyelerinin seçiminin yapılacağı belirtildi.

PM toplantısında ayrıca "Parti İçi Eğitim Yönetmeliği" ile bazı bağışlanma talepleri de ele alındı.

Son dakika: CHP'nin 37'nci Kurultayı Mart ayında yapılacak
Cumhuriyet Halk Partisi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 02:28 Kaynak: AA
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