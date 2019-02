CHP'nin 71 Belediye Başkan Adayı Daha Belli Oldu

CHP'de bugün yapılan MYK ve PM toplantılarında 71 belediye başkan adayı belirlendi. CHP'nin bugün açıklanan adaylarla birlikte toplamda 902 belediye başkan adayı belli oldu.



CHP'nin yerel seçimlere dönük aday belirleme çalışmaları sürüyor. Önce CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında gerçekleşti. Ardından MYK toplantısında yerel seçimlerde aday gösterilmesi beklenen isimler Parti Meclisi'nin onayına sunuldu. Toplantıların ardından belirlenen isimleri CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun açıkladı. CHP'nin belirlenen 71 adayının isimleri şöyle:



"1 Adana Seyhan Akif Kemal Akay Chp Belediyesi



2 Adana Yüreğir Kamuran Karaca



3 Afyonkarahisar Hocalar Veli Aydoğmuş



4 Afyonkarahisar İhsaniye Gazlıgöl Muhammer Dede



5 Afyonkarahisar İhsaniye Kayıhan Kadir Temiz



6 Afyonkarahisar İhsaniye Yaylabağı Ramazan Tetik



7 Ankara Ayaş Ali Başkaraağaç



8 Ankara Haymana Hacı Aysu



9 Ankara Çubuk Can Kaderoğlu



10 Antalya Akseki Erdoğan Erdoğan



11 Bilecik Merkez Bayırköy Hüseyin Kaygısız



12 Bilecik Merkez Vezirhan Ercan Öztürk



13 Bolu Göynük Necdet Yıldıran



14 Bursa Yıldırım Özgür Erdursun



15 Erzincan Tercan Kargın Esra Polat



16 Erzurum Büyükşehir Mehmet Sait Şimşek



17 Erzurum Köprüköy Hüseyin Hanoğlu



18 Erzurum Pasinler Uğurhan Göksu



19 Erzurum Olur Ferudun Kaplan



20 Erzurum Horasan Medeni Kılıçer



21 Erzurum Oltu Hakan Zengin



22 Erzurum Çat Mahmut Edebali CHP Belediyesi



23 Erzurum Tortum Ömer Dürlü



24 Erzurum Narman Birkan Külekci



25 Erzurum Pazaryolu Bilal Güven



26 Erzurum Uzundere Yaşar Ergün



27 Eskişehir Sarıcakaya Şafak Atay



28 Gümüşhane Torul Ali Osman Araz



29 Hatay Erzin Ökkeş Elmasoğlu



30 Hatay Defne İbrahim Güzel Chp Belediyesi



31 Hatay İskenderun Yılmaz Şahutoğlu



32 Hatay Samandağ Refik Eryılmaz Chp Belediyesi



33 İstanbul Küçükçekmece Kemal Çebi



34 İstanbul Beyoğlu Alper Taş



35 İstanbul Şişli Muammer Keskin Chp Belediyesi



36 İstanbul Kadıköy Şerdil Dara Odabaşı Chp Belediyesi



37 İzmir Buca Suat Nezir Chp Belediyesi



38 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu Ayhan Çiftarslan



39 Karaman Merkez Akçaşehir Abdullah Yeşildaş Aday Değişiyor



40 Kırıkkale Delice Çerikli Mustafa Delice



41 Konya Kadınhanı Veli Köleli



42 Kütahya Tavşanlı Balıköy Emre Aydın



43 Kütahya Tavşanlı Kuruçay Filiz Özata



44 Kütahya Tavşanlı Fisun Aktakka Yıldız



45 Kütahya Tavşanlı Tepecik Nurullah Öztürk



46 Kütahya Tavşanlı Tunçbilek Serkan Kılıç



47 Malatya Arapgir Haluk Cömertoğlu



48 Malatya Yeşilyurt Erkan Özgün



49 Mersin Erdemli Hüseyin Serin



50 Mersin Akdeniz Sabit Yelkovan



51 Muş Merkez Tansu Saraç



52 Niğde Çamardı Osman Okcu



53 Sakarya Arifiye Muzaffer Cebeci



54 Sivas Gölova Mustafa Şengül



55 Şanlıurfa Ceylanpınar Mehmet Emin Çağra



56 Şırnak Merkez Osman Can



57 Şırnak Beytüşşebap Zahit Aykut



58 Şırnak Kasrik Nedim Bilik



59 Şırnak Silopi Cemal Cengiz



60 Şırnak Balveren Ahmet Ertak



61 Tokat Sulusaray Memet Alkan



62 Tokat Merkez Çamlıbel Serhat Evcimen



63 Tokat Turhal Hasan Yücel Resuloğlu



64 Tunceli Çemişgezek Ali Rıza Özçelik



65 Van Muradiye Yavuz Demir Aday Değişiyor



66 Yozgat Çekerek Özükavak Osman Aslan



67 Yozgat Saraykent Kazım Can



68 Yozgat Sarıkaya Karayakup Ali Sonkur



69 Yozgat Sorgun Araplı Ali Büyükerdoğan



70 Yozgat Sorgun Eymir Dursun Tekbaş



71 Yozgat Sorgun Yeniyer Adem Soylu" - ANKARA

