CHP'nin 8 Adayı Daha Belli Oldu
1 saat önce
CHP, Mersin'in Toroslar, Bitlis'in Hizan ilçeleri ve çeşitli illerden 6 belde belediye başkan adayını daha belirledi.
CHP
, Mersin
'in Toroslar
, Bitlis
'in Hizan
ilçeleri ve çeşitli illerden 6 belde belediye başkan adayını daha belirledi.
CHP bu zamana kadar açıklanmayan Mersin'in Toroslar, Bitlis'in Hizan ilçeleri ve çeşitli illerden 6 belde belediye başkanını daha açıkladı. Açıklanan adayların isimleri şöyle:
"Batman Sason Yücebağ
Yaşar Tuncay, Bitlis Hizan Süleyman Baştürk
, Isparta Yalvaç Hüyüklü
Halil Görmez, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu
Okan Yaşar Elbaşı
, Zonguldak Ereğli Gülüç
Burak Emrah
Yapıcı, Zonguldak Ereğli Ormanlı
Ayhan Turan, Zonguldak merkez Karaman Mustafa Kalaycı
, Mersin Toroslar Süleyman Dalkılıç." - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 04:36 Kaynak: İHA
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