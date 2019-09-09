Chp'nin 96'ıncı yaşı ankara'da kutlandı
1 saat önce
CHP'nin kuruluşunun 69'ıncı yıl dönümü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda partilinin katıldığı törenle kutlandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:11 Kaynak: DHA
CHP'nin kuruluşunun 69'ıncı yıl dönümü, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve çok sayıda partilinin katıldığı törenle kutlandı.
CHP'nin 96'ıncı kuruluş yıl dönümü şerefine Yenimahalle ilçesindeki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde tören düzenlendi. Programa Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, eski Genel Başkan Deniz Baykal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve yüzlerce partili katıldı. Törende konuşma yapmayan Kılıçdaroğlu, Kurtuluş Savaşı yılları ve CHP'nin kuruluşunu anlatan yaklaşık 3 saatlik müzikali dinledi.
AK Partili üyenin "İsraf yapanın Allah belasını versin" çıkışına CHP ve İYİ Parti 'Amin' dedi Bülent Arınç, Canan Kaftancıoğlu'na verilen cezayı yanlış buldu Erdoğan'ın büyükşehir belediye başkanları davetine Kılıçdaroğlu'ndan "başkanlarımız katılacak" yanıtı AKAM'dan dikkat çeken genel seçim anketi: CHP birinci çıktı