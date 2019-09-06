Son Dakika Haberleri: CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü
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CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tek amacımız var bu da Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi daha da refaha ve demokratik bir ortama kavuşturmaktır.

CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Tek amacımız var bu da Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi daha da refaha ve demokratik bir ortama kavuşturmaktır." değerlendirmesini yaptı.

Torun, 9 Eylül 1923'te kurulan partinin 96'ncı kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Mesajında CHP'nin kuruluş yıl dönümünü kutlayan Torun, "Tek amacımız var bu da Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda ülkemizi daha da refaha ve demokratik bir ortama kavuşturmaktır." ifadesini kullandı.

CHP'nin her üyesinin, Cumhuriyet değerleri için çalıştığını belirten Torun, "Biz herkesin özgür, mutlu ve refah içerisinde yaşadığı bir Türkiye'nin kurulması hedefine mutlaka ulaşacağımıza inanıyoruz. Muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma yani demokrasisi de ekonomisi de güçlü ülke olma hedefinden vazgeçmeyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Kemal Atatürk ve ebediyete intikal etmiş tüm parti büyüklerini saygı ve minnetle andıklarını ifade eden Torun, şunları kaydetti:

"Bütün örgütümüzü kutluyorum. Emekçi, emeğiyle geçinen insanları kutluyorum. Bu büyük örgütün yerelde yakaladığı başarıyı en kısa zamanda tüm Türkiye'ye yayacağına inancım tamdır. Bugün kuruluş yıl dönümümüzü kutluyoruz, en kısa gelecekte iktidarımızı kutlayacağız. İktidarımızda ülkemizin nasıl daha iyi bir demokrasiye ve daha güçlü bir ekonomiye kavuştuğunu herkes görecek. Çünkü ülkemizde her bireyin önünü görerek, geleceğini planlayarak yaşama hakkı vardır. CHP bunu da sağlayacaktır."

Torun, CHP'nin huzur getireceğini belirterek, "CHP Türkiye'nin güvencesidir." ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye, Torun, Politika

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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