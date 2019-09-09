Son Dakika Haberleri: CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü
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CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

Çorum'da, CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü, System.String[]

Çorum'da, CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.


Gazi Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, hatıra fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.


Tüfekçi, törende yaptığı konuşmada, CHP'nin Atatürk tarafından 9 Eylül 1923'te kurulduğunu hatırlattı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkenin kuruluşunda görev aldığını dile getiren Tüfekçi, "Kurucu Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk ve o günden bugüne partimizin genel başkanlığını yapmış, kendilerini memleketine adamış tüm liderlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz." dedi.

Tüfekçi, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir ferdi olmaktan gurur duyduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, çağdaş cumhuriyeti kuran demokratik, laik, sosyal hukuk devletini inşa eden, adalet sağlayan bir partidir. Türkiye'nin attığı her ileri adımda vardır. Ülkemizin aydınlık geleceği, Cumhuriyet Halk Partisi ile mümkün olacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin varlığı bile Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı için büyük bir güvence oluşturmaktadır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:52 Kaynak: AA
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