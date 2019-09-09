Son Dakika Haberleri: CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü
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CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 96'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen etkinliğe katıldı.

Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte Kılıçdaroğlu tarafından partinin en genç ve en yaşlı üyelerine birer plaket verildi.

Etkinlikte yapımcılığını ve sunuculuğunu Pınar Ayhan'ın üstlendiği "Orada duruverseydi zaman" isimli müzikal belgesel gösterisi de sunuldu.

Pınar Ayhan, müzikal sırasında İsmail Hakkı Tonguç'un, "Eğitim Yoluyla Canlandırılacak Köy" isimli eserini Kılıçdaroğlu'na hediye etti.

Kılıçdaroğlu ise program sonunda Pınar Ayhan'a çiçek takdim ederek, müzikalde görev alan sanatçılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Programa katılan eski genel başkanlar Deniz Baykal, Altan Öymen ve Hikmet Çetin'e partililer ilgi gösterdi.

CHP'nin 96. kuruluş yıl dönümü

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 11:23 Kaynak: AA
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