CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Niğde'de, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

CHP Niğde İl Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulan törende konuşan CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, "Yegane amacımız Atatürk ve silah arkadaşlarının kurduğu güzel cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç giremeyeceği bir Türkiye inşa etmektir." dedi.