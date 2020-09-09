CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ünye ilçesinde tören düzenlendi.

CHP Ünye İlçe Başkanı İsa Maral, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Maral, burada yaptığı konuşmada, CHP'nin kurtuluşun ve kuruluşun partisi olduğunu belirtti.

CHP'nin kuruluşundan bu yana her dönem yön veren bir politika izlediğini aktaran Maral, dünyanın en eski siyasal partilerinden birinin mensubu olduklarını vurguladı.

Maral, CHP'nin kuruluş yıl dönümünü tebrik ederek, "Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti." dedi.