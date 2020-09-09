CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü - Son Dakika

Kayseri'de, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Özer, burada yaptığı konuşmada, 9 Eylül 1923 yılında Atatürk'ün kurduğu CHP'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunda olduklarını söyledi.

Yegane amaçlarının, Atatürk ve silah arkadaşlarının güzel Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırarak, hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği Türkiyeyi inşa etmek olduğunu vurgulayan Özer, şunları kaydetti:

"İlke ve değerleriniz ile ikinci yüzyıla çağrı beyannamemizin ışığında kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz muasır medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz, 'hakimiyet kayıtsız şartsız milletin' olana kadar sürecektir. Mazlum milletlere umut ışığı olan Anadolu devriminin mimarları olarak size ve silah arkadaşlarınıza, hayatını kaybetmiş tüm Cumhuriyet Halk Partililere, demokrasi mücadelesinde yaşamını yitirmiş başkanlarımıza şükranlarımızı sunuyorum. Aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz."