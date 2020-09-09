CHP'NİN 97. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE İL BAŞKANLIĞI TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI - Son Dakika

CHP'NİN 97. KURULUŞ YIL DÖNÜMÜNDE İL BAŞKANLIĞI TAKSİM CUMHURİYET ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul
İl Başkanlığı, CHP'nin 97. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Taksim Cumhuriyet Anıtı
'na çelenk bıraktı.
Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törene Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yanı sıra milletvekilleri katıldı. Törenin ardından açıklama yapan CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu, "Temellerini 4 Eylül 1919'da Sivas Kongresi'nde attığınız, 9 Eylül 1923'te de kurduğunuz CHP'nin bugünkü mirasçıları olarak huzurunuzdayız. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin emperyalizmin karşısındaki kararlığını, Kuva-i Milliye'nin işgal orduları karşısındaki azmini, 97. kuruluş yıl dönümümüzde de yüreğimizde taşıyoruz" ifadelerini kullandı.
- İstanbul
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