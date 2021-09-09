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CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümüne özel toplanan PM tarafından bildiri yayımlandı Açıklaması - Son Dakika

CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümüne özel toplanan PM tarafından bildiri yayımlandı Açıklaması

09.09.2021 16:27
CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümüne özel toplanan PM tarafından bildiri yayımlandı Açıklaması, System.String[]

CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümüne özel toplanan Parti Meclisi (PM) tarafından yayımlanan bildiride, "Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğündeki kurucu kadrolardan aldığımız ilham ile kurdukları laik Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracak, bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı olacağız.

CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümüne özel toplanan Parti Meclisi (PM) tarafından yayımlanan bildiride, " Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğündeki kurucu kadrolardan aldığımız ilham ile kurdukları laik Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracak, bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı olacağız." ifadelerine yer verildi.

CHP PM, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında, genel merkezde toplandı. PM sonrasında yayımlanan bildiride, 19 Mayıs 1919'da Samsun'da başlayan büyük mücadelenin 9 Eylül 1922'de işgal kuvvetlerinin Anadolu'dan tamamen kovulmasıyla zafere ulaştığı hatırlatıldı. Bu tarihi günden tam bir yıl sonra CHP'nin kurulduğu anımsatılan bildiride, "Siyaseti, tarihsel seyri, ruhu Milli Mücadele cephelerinde şekillenmiş bir gelenektir CHP. Savaş meydanlarında ülke ateş altındayken dahi sorunların ve çözümlerin Yüce Mecliste müzakere edilmesini, milli iradenin vücut bulmasını esas alan bir büyük güçtür CHP. Kurtuluşla birlikte kuruluş iradesini de açıkça ortaya koyan siyasi kararlılığın merkezidir CHP." denildi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının, cephede kazanılan siyasi bağımsızlığı, ekonomik bağımsızlıkla güvence altına almak için güçlü bir irade ortaya koydukları ve "Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir." dedikleri hatırlatılan bildiride, bu iradenin adının ise "Cumhuriyet" olduğu vurgulandı. Bildiride, "98'inci yaşını kutladıkları, Türkiye siyasetinin sarsılmaz çınarı CHP'nin, bugün kriz şartlarında yeniden Cumhuriyet iradesini ortaya koyma sorumluluğunu üstlendiği" belirtilerek "Tek adam rejimi ülkemizi çok yönlü bir krize sürükledi. Ülkemiz yönetilmiyor, ağır ekonomik buhran, derinleşen devlet krizi ve artan toplumsal huzursuzluğun içerisinden geçiyoruz. Halk işsizlikle, hayat pahalılığıyla mücadele ederken, iktidar halkın sorunlarını çözmenin değil, kendi bekasının derdinde. Saray ve çevresi zenginleşirken, halk fakirleşiyor." görüşü aktarıldı.

Eğitim sisteminin çökertildiği, ülkenin bilgi çağından kopartıldığı, var olan fırsat eşitsizliklerinin ise koronavirüs salgını sürecinde günden güne derinleştiği ileri sürülen bildiride, cinsiyet, etnik kimlik, inanç ve yaşam tarzı üzerinden siyaset yapılmasının ise toplumsal barışı zedelediği anlatıldı. Bu anlayış yüzünden kadına yönelik şiddetin arttığı, siyaset, hukuk ve eğitim sisteminde derin yaraların açıldığı savunulan bildiride, "Öte yandan ülkemiz, egemen güçlerin taleplerine boyun eğen Saray'ın yanlış dış politikasının ağır bedellerini ödüyor. Hali hazırda 3,6 milyonu Suriyeli olmak üzere 5 milyondan fazla sığınmacıyı topraklarında barındıran Türkiye, Afganistan kaynaklı yeni kontrolsüz göç akınlarıyla karşı karşıya. Saray ise finansman yönetimi adı altında insan hayatı üzerinden rüşvet pazarlığında." ifadelerine yer verildi.

"Kontrolsüz göç sorununu barış içinde çözmek için son derece kararlıyız"

Bildiride, Parti Meclisinin, CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümünde, Türkiye'yi bu krizler yumağından çıkarmak için üstlendiği tarihsel sorumluluk bilinciyle toplandığı aktarılarak şunlar kaydedildi:

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, iktidarımızda, güçlendirilmiş parlamenter sistem ile Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak ve egemenliği tekrar kayıtsız şartsız millete devretmek, hukukun üstünlüğüne dayalı hukuk devletini kurmak, ranttan değil üretimden, yandaştan değil halktan yana bir düzen kurarak Türkiye'yi bu ağır ekonomik buhrandan çıkarmak ve gençlerin eğitim, istihdam ve özgürlük sorunlarını çözerek, geleceğe umutla bakmalarını sağlamak, herkesin eşit, parasız ve nitelikli eğitime erişmelerini sağlamak, toplumun tüm kesimlerini kucaklayan, eşitliği merkezine alan, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlayan bir düzen kurmak, dış politikada Türkiye Cumhuriyeti'nin, bölgesel ve küresel barışın öncülüğünü yapan itibarlı konumunu tekrar kazanmak ve Türkiye'nin kontrolsüz göç sorununu barış içinde çözmek için son derece kararlıyız. Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğündeki kurucu kadrolardan aldığımız ilham ile kurdukları laik Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandıracak, bölgemizde bulunan kardeş halkların kutup yıldızı olacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün eseri olan CHP, Genel Başkanı'ndan en genç üyesine kadar Atatürk ilke ve devrimlerine eksiksiz bağlılıkla demokrasi mücadelesine devam edecektir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında hep birlikte başaracağız. Partimiz 98. yılını geride bırakırken, 83 milyon yurttaşımıza bir kez daha söz veriyoruz. Hep beraber Türkiye'yi çağdaş uygarlığa ulaştıracak ve onu aşacağız."

Cumhuriyet Halk Partisi, Mustafa Kemal Atatürk, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümüne özel toplanan PM tarafından bildiri yayımlandı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümüne özel toplanan PM tarafından bildiri yayımlandı Açıklaması - Son Dakika
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