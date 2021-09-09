CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümüne özel yapılan PM toplantısı sona erdi - Son Dakika

CHP'nin 98'inci kuruluş yıl dönümüne özel yapılan Parti Meclisi (PM) toplantısı sona erdi.

Kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ilk olarak Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında PM üyeleri, milletvekilleri, Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri ile bir grup partili Anıtkabir'i ziyaret etti.

Anıtkabir ziyaretinin ardından genel merkeze geçen Kılıçdaroğlu, yıl dönümüne özel toplanan PM'ye başkanlık etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun açılış konuşmasını yaptığı PM toplantısı, 4 saat sürdü.

"CHP 98 yaşında: Partimizin kuruluş iradesi rehberliğinde Cumhuriyetimizin 2. yüzyılının inşası" başlıklı sunum gerçekleştirilen toplantıda, CHP Genel Merkez ve 81 İl başkanlığının ilçeleri de kapsayan 2020 yılı kesin hesapları görüşülerek onaylandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, bu akşam ayrıca Çankaya Belediyesinin Bademlidere'de yapacağı Kent Ormanı için gerçekleştirilecek fidan dikim törenine katılacak.