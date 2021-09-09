CHP'nin 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Artvin'de tören düzenlendi - Son Dakika

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) kuruluşunun 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Artvin'de tören düzenlendi.

CHP İl Başkanlığınca, Milli İrade Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen tören, anıta çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okunan törende konuşan CHP İl Başkanı Ahmet Biber, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi olan CHP'nin kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

CHP'nin kökleri Kuvayi Milliye'ye dayanan bir siyasi parti olduğunu belirten Biber, "9 Eylül aynı zamanda İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun da yıl dönümü. Bugün hem partimizin kuruluş yıl dönümünü hem de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunu gururla kutluyoruz." dedi.