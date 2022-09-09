CHP olarak hedeflerinin hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir ülke inşa etmek olduğunu anlatan Günal, "İlke ve devrimlerinizi, kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz gelişmiş medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir." dedi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Boyabat'ta kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.