CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Boyabat'ta kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Boyabat'ta kutlandı

09.09.2022 15:55
CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Boyabat'ta kutlandı

CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü, Boyabat ilçesinde kutlandı.

CHP'nin 99'uncu kuruluş yıl dönümünü, Boyabat ilçesinde kutlandı.

Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda CHP İlçe Başkanı Mehmet Alarslan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Ardından saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okundu.

CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Ayşe Melek Günal, burada yaptığı konuşmada, 9 Eylül 1923'te kurulan CHP'nin 99'uncu kuruluş yılını gururla kutladıklarını söyledi.

CHP olarak hedeflerinin hiçbir çocuğun yatağa aç girmeyeceği bir ülke inşa etmek olduğunu anlatan Günal, "İlke ve devrimlerinizi, kuracağımız halkın iktidarında ülkemizi işaret ettiğiniz gelişmiş medeniyetler seviyesinin de ötesine taşıyacağımıza söz veriyoruz. Mücadelemiz, hakimiyet kayıtsız şartsız milletin olana dek sürecektir." dedi.

YORUMLAR
500
Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı Amasya'da CHP'nin kuruluşunun 99. yılı kutlandı CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Havza'da kutlandı CHP'nin kuruluşunun 99. yıl dönümü Havza'da kutlandı
Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Hisarcık, Boyabat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Boyabat'ta kutlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:42 Vedat Milor'un "Millet İttifakı'nın adayı kim olsun?" anketinde zirvede yüzde 66'lık oranıyla Mansur Yavaş yer aldı
15:34 Türkiye ve Yunanistan arasında tırmanan gerilime NATO'dan ilk yorum geldi: Farklılıkları diyalog yoluyla çözün
15:30 Kremlin Sözcüsü Peskov açıkladı: Putin, İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in cenazesine katılmayacak
15:23 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de yasama, yürütme, yargı yok, demokrasi askıda
15:15 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in ölümü Arap ülkelerini çok üzdü! Ürdün, Kuveyt, BAE ve Lübnan'da yas ilan edildi
15:09 Oyuncu Ali Sürmeli'nin annesi neden canına kıydı? Olayın detayları ortaya çıktı
14:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terör örgütüyle tatbikat yapan ABD'ye sert sözler: Yanlış adımlar atmaya devam ediyorlar
14:45 Galatasaray, Icardi'nin maaşı hakkında yaptığı paylaşımı kaldırdı! Kafası karışan taraftar tepki gösterdi
14:35 İngiltere Kraliçe'sinin ölümünü alkollü içecekle kutladı! Arjantinli sunucuya tepki yağıyor
14:20 AK Parti'den çoğunluğa yönelik seçim şarkısı! Parti kurmayları ezici bir başarı istiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2022 15:56:28. #1.13#
SON DAKİKA: CHP'nin 99. kuruluş yıl dönümü Boyabat'ta kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement