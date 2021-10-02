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CHP'NİN ABANT KAMPI BAŞLADI - Son Dakika

CHP'NİN ABANT KAMPI BAŞLADI

02.10.2021 11:10

CUMHURİYET Halk Partisi TBMM Grubu 27. Dönem 4. çalışma ve değerlendirme toplantısı başladı.

CUMHURİYET Halk Partisi TBMM Grubu 27. Dönem 4. çalışma ve değerlendirme toplantısı başladı. 2 gün sürecek olan toplantıda, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerini birbiriyle paylaşacak.

Büyük Abant Oteli'nde düzenlenen ve iki gün sürecek olan ekonomi ve dış politika sunumlarının yanı sıra milletvekilleri de yeni döneme ilişkin görüş ve önerilerinin alınacağı toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Grup Başkanvekili Engin Altay, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Oğuzhan Aslitürk'ün vefatı nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun toplantıya saat 14.30'dan itibaren katılacağını bildirdi. Kılıçdaroğlu'nın toplantıya katılması öncesinde çalışmalarına sunumlar ve diğer gündem maddeleri ile devam edeceklerini dile getiren Altay, Asiltürk'ün ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi. Toplantının ilk oturumunun ardından CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, saat 12.00'da basın toplantısı yaparak çalışmalarını değerlendirecek. Değerlendirme toplantısı saat 15.00'da Kılıçdaroğlu'nun konuşmasına kadar basına kapalı olarak devam edecek.

CHP'NİN ABANT KAMPI BAŞLADI
CHP'NİN ABANT KAMPI BAŞLADI
CHP'NİN ABANT KAMPI BAŞLADI
CHP'NİN ABANT KAMPI BAŞLADI

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet, Abant, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'NİN ABANT KAMPI BAŞLADI - Son Dakika


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