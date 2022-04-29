CHP'nin ABD Temsilcisine gözaltı - Son Dakika
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CHP'nin ABD Temsilcisine gözaltı

29.04.2022 21:15
CHP'nin ABD Temsilcisine gözaltı

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, İstanbul Havalimanında gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, CHP'nin ABD Temsilcisi Yurter Özcan, seyahat etmek üzere bugün geldiği İstanbul Havalimanında gözaltına alındı. Özcan'ın hakaret davası konusu gereği gözaltına alındığı öğrenildi. Yurter Özcan'ın, İstanbul Havalimanı Adliyesindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılması bekleniyor.

Yurter Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Ramazan Bayramı için ABD'den geldiğim İstanbul'a giriş yaparken havalimanında gözaltına alındım. Savcılık hakkımda yakalama kararı çıkartmış. Henüz detayları bilmiyorum, ifade vermeyi bekliyorum. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." - İSTANBUL

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Cumhuriyet Halk Partisi, Tam Gemi Şok Denemeleri, İstanbul, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP'nin ABD Temsilcisine gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin ABD Temsilcisine gözaltı - Son Dakika
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