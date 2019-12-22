CHP'nin acı günü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa CHP'nin acı günü - Son Dakika

CHP'nin acı günü

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Karadeli, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Karadeli, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.


Dün Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçe kongrelerine katılan CHP İl Saymanı ve İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Karadeli, akşam saatlerinde fenalaştı. Özel bir hastaneye kaldırılan Karadeli'nin kalp krizi geçirdiği anlaşıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Karadeli, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah hayatını kaybetti. Hüseyin Karadeli'nin cenazesi, öğle namazı sonrası Korkuteli Uzunoluk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Uzunoluk Mezarlığı'na defnedildi. - ANTALYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Kalp Krizi, Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 02:12 Kaynak: İHA
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