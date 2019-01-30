Chp'nin Adayı Sengel, Selçuklularla Kucaklaştı
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi'nin 27 Ocak'ta yapılan Selçuk Adayı olarak belirlenen Filiz Ceritoğlu Sengel, Ankara'dan ayağının tozuyla gelerek Selçuklular ile kucaklaştı.
CHP Selçuk Belediye Başkan Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, adaylığı kesinleştikten sonra ilk olarak sosyal medyada büyük ses getiren videosu ile on binlerce Selçukluya seslendi. Ardından CHP Selçuk İlçe Örgütü'ne bir merhaba diyerek tebrikleri kabul etti. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olarak Selçuk halkıyla buluşmak, "Ben değil Biz" demek için sokağa çıktı. Yüzlerce Selçuklu ile bir araya gelerek sohbet eden Sengel'in adaylığı ilçede büyük sevinç ile karşılandı. Genci yaşlısı Sengel'in genç ve bir kadın aday olmasından duydukları mutluluğu dile getirirken Sengel de onlara layık bir başkanlık dönemi geçirmek için yola çıktığını, kapısının ve kollarının bugün olduğu gibi her zaman Selçuk halkına açık olacağını dile getirdi.
İLÇEMİZE BİR KADIN ELİ DEĞMELİ
Sengel'in "gönüldaşlarım" dediği Selçuklular bir yandan kendisini tebrik ederken bir yandan da beklentilerini, dilek ve temennilerini ilettiler. Bazı Selçuklu vatandaşlar kadın bir başkan beklentilerini dile getirerek, "İlçemize artık bir kadın eli değmeli"sözlerini kullandı ve Selçuk'un aydınlık günler beklediğini ifade ettiler. CHP Adayı Filiz Ceritoğlu Sengel, "Bugün adaylığım açıklandıktan sonra ilk defa her zaman dolaştığım Selçuk'un sokaklarındaydım ve Selçuk halkının Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimine hasret olduğunu, halkın davamıza ortak olduğunu gördüm. Ben onların bir kızı, bir kardeşi olarak hep yanlarında olacağıma; onları her zaman aynı samimiyetle kucaklayacağıma ve güzel ilçem için en iyisini yapacağıma söz verdim. Martın sonunun bahar olduğunu, aydınlık günlerin yakın olduğunu söylediğimde gözlerinin parladığını gördüm. Sadece seçim sürecinde değil her zaman Selçuklular ile bir arada olup onların sevinçlerine, üzüntülerine, dertlerine ortak olacağım" açıklamalarını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 08:43 Kaynak: Bültenler
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