CHP'nin Adayından İha'ya Ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bilecik bürosunu ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bilecik Belediye Başkan Adayı Semih Şahin, İhlas Haber Ajansı (İHA) Bilecik bürosunu ziyaret etti.



İHA Bilecik muhabiri İbrahim Sünetci'yi ofisinde ziyaret eden Şahin, çalışmalarında kolaylık diledi. Basının önemine değinen Şahin, "Ben 3 yıl Şişli Belediye Başkanlığında görev yaptım. Şişli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevinde bulundum. Bu görevler süresince basın her daim aramı iyi tuttum. Çünkü basın, halkı haberdar etme görevinin yanı sıra, halkı bilgilendirme alanında da önemli bir işlev görmektedir. Toplumların gelişmesinde basının önemi yadsınamaz. Bugün, basının görevi sadece 'haber-alma-verme' görevinin çok üstündedir. Teknolojinin de yaygınlaştığı günümüzde basın aynı zamanda bilgilenme aracıdır. Toplum, basın sayesinde haber alma ihtiyacını gidermektedir. Görevlerini büyük bir emek ve hassasiyetle yerine getiren basın mensuplarına Allah kolaylıklar versin" dedi. - BİLECİK

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