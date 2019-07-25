Son Dakika Haberleri: CHP'nin Afyonkarahisar kampı
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CHP'nin Afyonkarahisar kampı

32 dakika önce

CHP'nin, yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapacağı çalıştay için Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen belediye başkanlarının otele girişleri başladı.

CHP'nin Afyonkarahisar kampı, System.String[]
CHP'nin, yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yapacağı çalıştay için Türkiye'nin çeşitli il ve ilçelerinden gelen belediye başkanlarının otele girişleri başladı.
Türkiye genelinde 11'i büyükşehir, 10'u da il olmak üzere 252 belediye kazanan CHP'nin, Sandıklı'da düzenlediği kamp için belediye başkanları May Otel'e giriş yapıyor.
Belediye başkanları, kayıt işlemlerinin ardından odalarında istirahate çekiliyor. Öte yandan otel etrafında, jandarma ve polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü.
Kampın düzenlendiği May Otel'e gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün saat 12.00'den itibaren CHP'li belediye başkanlarının otele giriş yapmaya başladığını belirtti.
Otele girişlerin akşama kadar tamamlanacağını anlatan Torun, şunları söyledi:
"Bazı illerdeki belediye başkanlarımızın bugün bazı etkinlikleri var. Bazı arkadaşlarımızın da çeşitli görevleri var. Bazı arkadaşlarımız da belki gece geç saatlerde buraya gelecek ama, yarın saat 09.00'da açılış konuşmasıyla çalıştayımız başlayacak. Daha sonra da Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu, bu toplantıyla ilgili bir konuşma yapacak."
"Bu bir arama toplantısı"
Çalıştayın diğer toplantılardan farklı olduğunu kaydeden Torun, "Bu bir arama toplantısı. Tabii belli aralarda da belediye başkanlarımıza çeşitli konularda bilgilendirmeler yapacağız. İki gün boyunca da çalıştayımız devam edecek. Cumartesi akşamı da toplantımız sona erecek." diye konuştu.
Torun, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da çalıştaya bugün akşam katılacağını aktardı.
Cumhuriyet Halk Partisi, Sandıklı, Türkiye, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 02:26 Kaynak: AA
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