CHP'nin Afyonkarahisar kampı yarın başlıyor
1 saat önce
CHP'nin yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'da yapacağı kamp yarın başlıyor.
CHP'nin yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'da yapacağı kamp yarın başlıyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:42
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