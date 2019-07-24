Son Dakika Haberleri: CHP'nin Afyonkarahisar kampı yarın başlıyor
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CHP'nin Afyonkarahisar kampı yarın başlıyor

1 saat önce

CHP'nin yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'da yapacağı kamp yarın başlıyor.

CHP'nin Afyonkarahisar kampı yarın başlıyor, System.String[]
CHP'nin yerel yönetim stratejisini belirlemek üzere Afyonkarahisar'da yapacağı kamp yarın başlıyor.
Cumhuriyet Halk Partisi, Afyon, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:42 
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