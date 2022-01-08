Üye Girişi
CHP'nin Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan oldu - Son Dakika

CHP'nin Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan oldu

08.01.2022 16:52
CHP'nin Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan oldu

Ağrı'daki CHP İl Olağan Kongresi'nde il başkanlığına Nihat Aslan seçildi.

Ağrı'daki CHP İl Olağan Kongresi'nde il başkanlığına Nihat Aslan seçildi.

Parti binasında düzenlenen kongre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Parti Meclisi üyesi Nevaf Bilek, burada yaptığı konuşmada, Kürtler'in demokrasiye ve adalete olan düşkünlüğünden dolayı Doğu Masası kurduklarını söyledi.

Kemal Kılıçdaroğu döneminde partilerinde önemli değişikliklerin olduğunu ve helalleşme sürecine girdiklerini ifade eden Bilek, şöyle konuştu:

"Kürt sorununun HDP ile Meclis'te çözülmesi gerektiğini bundan 10 yıl önce de söyledik. Genel başkan geldiğinde de hep buna işaret ettik. Kapalı kapılar ardında, Oslo'da, orada ve şurada bunun yürümeyeceğini söylüyorduk. Bunun Meclis'te olması gerektiğini, yasal herkesin bildiği ve yüce meclisimizin de içerisinde bulunduğu bir ortamda çözülmesi gerektiğini söyledik. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bizim biraz da egomuzu yenmemiz lazım. 'O adam geçmişte şurada ya da buraydı' söyleminin üstünü çizmemiz lazım."

Bilek, geçmişte çok hata yaptıklarını ve bu hataların tekrarlanmaması adına derslerine iyi çalıştıklarını aktardı.

Tek listeyle gidilen seçimde, bir süre önce göreve getirilen Nihat Aslan partisinin il başkanlığına seçildi.

Kongreye, CHP Bursa Milletvekili ve Parti Meclisi üyesi Orhan Sarıbal ve partililer katıldı.

YORUMLAR
500

Cumhuriyet Halk Partisi, İstiklal Marşı, Kongre, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel CHP'nin Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan oldu - Son Dakika


Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım Kıyamet koptu! Volkan Demirel'den görülmemiş teklif: Hocam ya sen bırak, ya da ben görevi bırakayım         
16:51
Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış Eşini 15 yerinden bıçaklayan koca "Eşimi öldürdüm" diye bağırmış         
16:39
Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri         
16:22
Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı         
16:06
Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor Resmen açıklandı! Slaven Bilic, Fenerbahçe için yola çıktı, İstanbul'a geliyor         
15:39
Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne? Kadınlarla verdiği pozlardan dolayı tepki çeken Turabi isyan etti: Başkalarının namusundan size ne?         
15:02
Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız? Devlet Bahçeli'den muhalefete sert sözler: Bitiniz mi kanlandı Türkiye'den Kazakistan mı çıkaracaksınız?         
13:46
Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım Yakın arkadaşının ani kaybıyla yıkılan Seren Serengil: Böğüre böğüre ağladım         
11:54
Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı Maaşlarda düşüş olacak mı? Bakan AGİ ile ilgili çalışanların merak ettiği soruyu yanıtladı         
11:05
Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti Cübbeli Ahmet Hoca'nın "Öp beni, yala beni"si unutulmuyor! Bu kez Gonca Vuslateri hocanın sözleri eşliğinde dans etti         
10:31
BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı BDDK'dan Destek Yatırım Bankası AŞ'ye faaliyet izni çıktı         
10:10
Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim Fenerbahçe'de teknik direktör bilmecesinde mutlu son! İşte pazartesi günü Ali Koç'un açıklayacağı isim         
09:35
Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı Filmde şehit Ferhat Gedik'i canlandıran İsmail Hacıoğlu, galada konuşurken duygulandı         
09:23
ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ruslar bir kez evinize girdi mi, onları evinizden çıkarmak çok zordur         
07:54
Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi Oyuncu Dilara Aksüyek, Hakan Sabancı ile aşk yaşadığı iddiasına "sadece arkadaşız" dedi         
07:53
70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi? 70 bine dayanan vakalar sonrası kısıtlamalar geri gelecek mi?         
17:14
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12

Son Dakika Haberleri
16:42 Yakınlarını arayan onlarca insan morgların önünde kuyruk oluşturdu
16:30 Üç Kuruş dizisinde oynayan Aslıhan Malbora'nın asıl mesleği bambaşka çıktı!
16:23 Uçurumun kenarında asılı kalan tır, 3 gün sonra kurtarılabildi
16:22 Yüzde 120'ye varan elektrik zammı yargıya taşındı! İşte madde madde nedenleri
16:21 Yok böyle maç! Galatasaray'ı eleyen Denizlispor maçı 90'ıncı dakikadan sonra çevirdi
16:18 Sağlık Bakanı Koca uyardı: Yeni varyant hafif de atlatılsa kendinizi koruyun
16:05 Doğuma giden karısını taşıyan ambulansı motosikletle takip eden gence otomobil çarptı
16:04 Ciciş Esra Ersoy, iç çamaşırına 9 bin TL ödeyince zamlı fiyatlara isyan etti
15:59 Son Dakika! Şanlıurfa sınırında patlama! Şehit ve yaralı askerler var
15:53 Merkez Bankası açıkladı! 2021'in son haftasında rekor kredi kartı kullanımı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2022 16:58:30. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'nin Ağrı İl Başkanı Nihat Aslan oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement