CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (2) - Son Dakika

CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (2)

6 saat önce

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay 11 maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Altay, ardından basına açıklamalarda bulundu.

CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay 11 maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Altay, ardından basına açıklamalarda bulundu. (2)

CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (2)

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Altay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:59 Kaynak: AA
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