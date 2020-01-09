CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (2) - Son Dakika

CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurusu - Altay (2)
6 saat önce
CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay 11 maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Altay, ardından basına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:59 Kaynak: AA
CHP TBMM Grup Başkanvekili Engin Altay 11 maddenin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne başvuran Altay, ardından basına açıklamalarda bulundu. (2)
Son Dakika Papa, ABD ve İran'a sağduyu çağrısı yaptı Erdoğan'dan Berfin'in yüzünü asitle yakan sanığa sert sözler: Namussuz, alçak Davutoğlu'nun yardımcısı, Gelecek Partisi'nin oy oranına ilişkin rakam verdi Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'dan ABD-İran gerginliği yorumu