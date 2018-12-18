CHP'nin Ankara Adayı Belli Oldu
1 saat önce
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mansur yavaş oldu.
CHP
'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adayı Mansur yavaş oldu.
Adaylığı hakkında bir açıklama yapan Mansur Yavaş
, "Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu
'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun" dedi.
(İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:46 Kaynak: İHA
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