CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş Oldu (1)
1 saat önce
CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Mansur Yavaş ismi Parti Meclisi toplantısında onaylandı.
CHP
'nin Ankara
Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı için Mansur Yavaş
ismi Parti Meclisi toplantısında onaylandı.
Mansur Yavaş, adaylığının kesinleşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklama yaparak Kılıçdaroğlu
ve Akşener'e teşekkür etti.
Yavaş'ın açıklaması şöyle, "'Başkent Ankara adaylığı için şahsımı layık gören Millet İttifakı'nın Genel Başkanları Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Akşener'e ve parti yöneticilerine teşekkür ederim. Bu güveni, seçimi kazanıp, başarı ile taçlandırmak boynumuzun borcudur. Yolumuz açık olsun. Allah'ın izni, halkımızın takdiriyle Cumhuriyetimizin kalbi güzel Ankara'ya hizmetkar olmaya talibim. Parti ayrımı yapmaksızın tüm Ankaralılara teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:42 Kaynak: DHA
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