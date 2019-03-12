Son Dakika Haberleri: CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan iddialara yanıt

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan iddialara yanıt

1 saat önce

"Sahte senet"le icra takibi yaptırdığı yönündeki iddialara basın toplantısıyla yanıt veren "Millet İttifakı"nın Ankara adayı Mansur Yavaş, kendisine sahte senedi mağdur olduğunu öne süren iş insanının bizzat verdiğini söyledi.

CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan iddialara yanıt, System.String[]
"Sahte senet"le icra takibi yaptırdığı yönündeki iddialara basın toplantısıyla yanıt veren "Millet İttifakı"nın Ankara adayı Mansur Yavaş, kendisine sahte senedi mağdur olduğunu öne süren iş insanının bizzat verdiğini söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:55 

Ekonomi
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