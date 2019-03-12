CHP'nin Ankara adayı Mansur Yavaş'tan iddialara yanıt
1 saat önce
"Sahte senet"le icra takibi yaptırdığı yönündeki iddialara basın toplantısıyla yanıt veren "Millet İttifakı"nın Ankara adayı Mansur Yavaş, kendisine sahte senedi mağdur olduğunu öne süren iş insanının bizzat verdiğini söyledi.
"Sahte senet"le icra takibi yaptırdığı yönündeki iddialara basın toplantısıyla yanıt veren "Millet İttifakı"nın Ankara
adayı Mansur Yavaş
, kendisine sahte senedi mağdur olduğunu öne süren iş insanının bizzat verdiğini söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:55
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