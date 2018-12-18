Son Dakika Haberleri: CHP'nin Antalya Adayı Muhittin Böcek Oldu

CHP'nin Antalya Adayı Muhittin Böcek Oldu

44 dakika önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı olarak Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i gösterdi.

CHP'nin Antalya Adayı Muhittin Böcek Oldu, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Büyükşehir Belediyesi adayı olarak Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i gösterdi.

AK Parti, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak mevcut Başkan Menderes Türel'i gösterirken CHP'nin adayı da belli oldu. CHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak Konyaaltı Belediye Başkanı olan Muhittin Böcek'i gösterdi.

Böcek'in Ankara'dan 19.30'da uçak ile Antalya'ya geleceği ve burada partililer tarafından karşılanacağı öğrenildi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 05:08 Kaynak: İHA

Konyaaltı, Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi, Antalya, Güncel
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