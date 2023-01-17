CHP'nin Balıkesir mitinginde konuşan pazarcı kadın ve eşi AK Parti'ye üye oldu - Son Dakika
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CHP'nin Balıkesir mitinginde konuşan pazarcı kadın ve eşi AK Parti'ye üye oldu

17.01.2023 11:57
CHP'nin Balıkesir mitinginde konuşan pazarcı kadın ve eşi AK Parti'ye üye oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Balıkesir'de düzenlenen mitingde konuşan pazarcı kadın ve eşi, AK Parti'ye üye oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Balıkesir'de düzenlenen mitingde konuşan pazarcı kadın ve eşi, AK Parti'ye üye oldu.
Kent merkezindeki Kuvayi Milliye Meydanı'nda 24 Temmuz 2022'de düzenlenen "Milletin Sesi Mitingi"nde konuşma yapan Esma Ay, CHP'lilerin kendilerine verdiği sözü tutmadığını iddia ederek, eşi Gürdal Ay ile AK Parti'ye üyelik başvurusunda bulundu.
AK Parti Balya İlçe Başkanlığında parti rozeti takılan Esma Ay, yaptığı açıklamada, Balya Belediye Başkanı Orhan Gaga ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in kendisini Kılıçdaroğlu'nun mitingine konuşma yapması için davet ettiğini söyledi.
Ay, mitingdeki konuşmasının ardından kendisine teşekkür bile edilmediğini öne sürerek, "fırın yapma" ve "evinin kanalizasyon sorununu çözme" sözünün CHP'liler tarafından tutulmadığını iddia etti.
Esma Ay'ın eşi Gürdal Ay da yıllarca CHP'ye oy verdiğini dile getirerek, "Hamasetten başka maalesef hiçbir şeyleri yok. Verdikleri sözü yerine getirmemek hepsinden daha kötüsü. Sözlerini hatırlatmak için kendilerini aradığımızda 'daha sonra tekrar arayacağım' diye mesaj gönderiyorlar. Yani bize cevap dahi vermediler. Buraya gelip AK Parti'ye üye olurken kimsenin etkisinde kalmadık, ben yanlışlıkları gördüğüm için buraya üye oldum." dedi.
AK Parti İl Başkanı Ekrem Başaran da mizansen konularla ülkenin yönetilemeyeceğine işaret ederek, "Türk insanı, Türk milleti basiretlidir, ferasetlidir. Size gereken cevabı ilk seçimde verecektir." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel CHP'nin Balıkesir mitinginde konuşan pazarcı kadın ve eşi AK Parti'ye üye oldu - Son Dakika

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