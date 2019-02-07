Son Dakika Haberleri: CHP'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

CHP'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

1 saat önce

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Bayraklı belediye başkan adayının Serdar Sandal olduğunu açıkladı.

CHP'nin Bayraklı Belediye Başkan Adayı Belli Oldu, System.String[]
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP'nin Bayraklı belediye başkan adayının Serdar Sandal olduğunu açıkladı.

CHP'nin İzmir'de, adayın belirlenemediği tek ilçe olan Bayraklı ile ilgili gelişme yaşandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Bayraklı'da adayın Serdar Sandal olduğunu belirtti. Torun, Bayraklı ile birlikte 15 kentin daha adayını açıkladı. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:28 Kaynak: İHA

Sandal, Seyit Torun, Cumhuriyet Halk Partisi, Bayraklı, Politika
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