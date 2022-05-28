CHP'nin "Belediye Başkanları Çalıştayı" başladı (2) - Son Dakika
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CHP'nin "Belediye Başkanları Çalıştayı" başladı (2)

28.05.2022 10:53

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ülkemiz için yola çıktınız Sayın Genel Başkan'ım. Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız. Yolunuz yolumuzdur ve bu yol umudun yoludur ve umudun yolu olacaktır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Ülkemiz için yola çıktınız Sayın Genel Başkan'ım. Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız. Yolunuz yolumuzdur ve bu yol umudun yoludur ve umudun yolu olacaktır." dedi.

CHP'nin Van'da düzenlediği "Belediye Başkanları Çalıştayı", Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarının katılımıyla başladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Torun, Van'a sadece bir toplantı düzenleyip ayrılmak için gelmediklerini söyledi. Belediye başkanlarının 13 ilçede sahaya çıktığını, vatandaşlarla görüşerek sorunları dinlediğini, çözüm önerilerini anlattığını vurgulayan Torun, bugün de çalıştayı başlattıklarını belirtti. Çalıştayın ana gündemini yaklaşan seçimler olarak belirlediklerini ifade eden Torun, "Çalıştayımızda, belediyelerimizin 3 yıllık hizmet sürecini ve önümüzdeki 2 yılda yapılması gerekenleri de ayrıca ele alacağız." dedi.

CHP olarak gelecekten umutlu olduklarını aktaran Torun, şunları kaydetti:

"Ülkemiz için yola çıktınız Sayın Genel Başkan'ım. Beldesinden büyükşehrine kadar tüm belediye başkanlarımızla birlikte yanınızdayız. Yolunuz yolumuzdur ve bu yol umudun yoludur ve umudun yolu olacaktır. Artık değişim rüzgarları fırtınaya dönüşüyor. Kısa çöpün uzun çöpten hakkını alacağı günler yakın. Karanlığın aydınlığa varacağı günler yakın. Vakit adalete susamış milyonların vaktidir. Çankaya bizi bekliyor, Çankaya sizi bekliyor Sayın Genel Başkan'ım."

İki gün sürecek çalıştay, Torun'un konuşmasının ardından basına kapalı devam ediyor.

CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı başladı (2)
CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı başladı (2)
CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı başladı (2)
CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı başladı (2)
CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı başladı (2)
CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı başladı (2)
CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı başladı (2)
CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı başladı (2)
CHP'nin Belediye Başkanları Çalıştayı başladı (2)

YORUMLAR
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Kılıçdaroğlu: 'CHP'nin belediye başkanlarının görev yaptığı yerde halkın nefes aldığını göreceksiniz' Kılıçdaroğlu: 'CHP'nin belediye başkanlarının görev yaptığı yerde halkın nefes aldığını göreceksiniz' CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti (2) CHP'li belediye başkanları Van'da esnafı ziyaret etti (2)
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel CHP'nin 'Belediye Başkanları Çalıştayı' başladı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'nin "Belediye Başkanları Çalıştayı" başladı (2) - Son Dakika
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