CHP'nin Belediyecilik Anlayışı Zaten Çöp, Çukur, Çamur"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, "CHP'nin belediyecilik anlayışı zaten çöp, çukur, çamur.

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