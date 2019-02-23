Son Dakika Haberleri: CHP'nin Belediyecilik Tarihi Yolsuzluklarla Doludur"

CHP'nin Belediyecilik Tarihi Yolsuzluklarla Doludur"

17 dakika önce

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "CHP, Türkiye'de hiçbir dönem yatırımlarla, bu millete faydalı işlerle anılmadı.

CHP'nin Belediyecilik Tarihi Yolsuzluklarla Doludur
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, " CHP, Türkiye'de hiçbir dönem yatırımlarla, bu millete faydalı işlerle anılmadı. Belediyecilik tarihi de yolsuzluklarla doludur." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Etimesgut Yozgatlılar Derneği üyelerini ziyaret eden Özhaseki, buradan Sincan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan'ın proje tanıtım toplantısına geçti.

Özhaseki, toplantıda yaptığı konuşmada, CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın, kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.

CHP ve İYİ Parti ortaklığının arka planında HDP'nin olduğunu ifade eden Özhaseki, " Kandil'in siyasi uzantısıyla iş tutmaya çalışıyorlar. Bunu söylediğim için beni mahkemeye vermişler. Açık çağrıda bulunuyorum, eğer HDP'nin oyunu istemiyorsanız, siz de bizim gibi çıkıp, 'Bu PKK lanet ve katiller örgütüdür. Onun siyasi uzantıları da bunlara sempatik bir şekilde bakanlar da lanet adamlardır.' diye söyleyin. Bu katiller örgütüne övgüler düzemezsiniz." diye konuştu.

"CHP bu millete faydalı işlerle anılmadı"

Su faturalarında indirim vaadinde bulunan Mansur Yavaş'ı eleştiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Üçüncü dönemdir aday olan CHP'nin bir adayı var. CHP Türkiye'de hiçbir dönem yatırımlarla, bu millete faydalı işlerle anılmadı. Belediyecilik tarihi de yolsuzluklarla doludur ancak herhalde Ankara gibi bir şehirde milyonlarca insanın önüne çıkarken bir projeyle çıkarlar diye bekledik proje de yok.

Adaylarına sorar mısınız 'Projesi yok mu, 5 yıl boyunca ne yapacak.' 'En büyük projem su parasını indirmek.' diye ortaya çıktı. Biz o indirimleri yaptık. O zaman niye geziyorsun ortada başka projen yoksa. Arkadaşlar, hayretler içinde izliyorum."

Toplantıda AK Parti Sincan Belediye Başkan adayı Murat Ercan da ilçeye ilişkin projelerini sinevizyon gösterisiyle anlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 11:28 Kaynak: AA

Ankara, AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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