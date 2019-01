CHP'nin Besni ve Belde Belediye Başkan Adayları Tanıtıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Besni İlçe Başkanlığı, Besni ve belde belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısını gerçekleştirdi.

Düzenlenen törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, İYİ Parti Besni İlçe Başkanı İmdat Yıldırım, belediye başkan adayları ile çok sayıda partili katıldı.



Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan aday tanıtım programının açılış konuşmasını yapan CHP Besni İlçe Başkanı Hakan Kılınç, "Önümüzde çok zorlu bir yerel seçim var. Bu seçim sıradan bir seçim değil. Bu seçimlerde Besni'nin geleceğini oylayacağız. Hep birlikte Besni'nin umudunu harmanlayacağız. Bu süreçte birbirinden değerli 6 arkadaşımız da aday oldu. Hepsi partimizin birer neferi, Besni'ye her türlü hizmeti yüzünün akıyla yapacak arkadaşlarımızdı. İnşallah 31 Mart'ta Genel Başkanımızın da dediği gibi Mart'ın sonu Besni'de de bahar olacak" dedi.



Daha sonra konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Deniz Çakmak, "Güzel Besni'mizde bu dönem yeniden yapılaşma adına yanlış uygulanmakta olan kentsel dönüşüm ve toplu konut ile kentlilik bilinci yok edildi. Biz kentlilik bilincini ve kente özen duygusunu sosyal belediyecilik anlayışıyla yeniden Besni'mize katacağız. CHP döneminde klasik belediye anlayışı bitecek ve sosyal belediyecilik mantığı hakim olacaktır. Biz bu anlayış ile yola çıktık. Bu yolculuğun sonunda biz değil, umut, hak, adalet ve Besni halkı kazanacak" şeklinde konuştu.



CHP Besni Belediye Başkan Adayı Vakkas Açar ise konuşmasında, "Sizler de biliyorsunuz ki Besni Doğu'nun Batı'ya açılan penceresidir. Üzülerek söylüyorum ki, ne yazık ki geldiğimiz noktada Besni bugün olması gereken yerde değil. Size sözüm olsun, birebir olmasa da, şirin ilçemiz Besni'yi el birliği ile özlemini duyduğumuz yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz. Bugün Besni'nin en büyük sorunu işsizlik ve yoksulluktur. Allah'ın izni ile sizlerin de takdiri ile eğer belediye başkanı seçilirsem, Besnili sanayicilerimizi tek tek, kapı kapı, il il dolaşarak onlara yerel yönetim olarak Organize Sanayi Bölgesinde her türlü kolaylığı sağlamak kaydıyla üretimlerini Besni'de yapmaları için ricacı ve ısrarcı olacağım. Bir belediye başkanı olarak işsizliği ve yoksulluğu çözmenin sizlere sözünü veriyorum. Üreten ve sosyal belediyeciliği hayata geçireceğiz. Besni'yi sizlerle birlikte yöneteceğiz. Sorunların çözümü için elimizden gelenin fazlasını yapacağım. Sosyal belediyecilikle ilgili uygulama projelerimizi ileriki günlerde Besnili hemşerilerimle detaylı bir şekilde paylaşacağım" ifadelerini kullandı.



Birlik ve beraberlik mesajları vererek konuşmasına başlayan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "16 yıldır Adıyaman'da yerelde ve genelde bizi yönetenler her zaman iktidar partisine oy verirseniz hizmet gelir diyerek Besni'de de Adıyaman'da da halkın bu şekilde oylarını aldılar. Ancak gelinen bu noktada bu tezin yanlış olduğu ortaya çıkmıştır. Partiniz ne olursa olsun, hangi siyasi düşünceye sahip olursanız olun hepinize saygı duyuyoruz. Ancak artık Besni'nin bu kabuğunu kırması gerekiyor. Besni yıllardır kaybediyor. Gelin bu dönem birlik olalım. Bakın Cumhuriyet Halk Partisi tecrübeli ve birikimli kadrolarla karşınıza çıktı. 31 Mart'ta Türkiye değişecek, Adıyaman'da değişecek. Biz buna inanıyoruz, sizlerde inanın. Gelin bu dönem CHP'nin çatısı altında birlikte bu mücadeleyi verelim" diye konuştu.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise herkesten destek beklediklerini belirterek, "Besni'yi geliştirmek ve hizmet etmek için çalışacağız. Besni'yi kalkındırmak bizim namus ve şeref borcumuz. Besni'yi tekrar yıldız yapmak için sadece Vakkas Açar ile değil, milletvekilimiz Abdurrahman Tutdere ile il başkanımızla hep birlikte Besnililerin emrinde olacağız. Eğer Besni Belediyesini alırsak hiçbir yakınımızı ihtiyacı olmadığı halde işe almayacağız ve kimsenin ekmeği ile oynamayacağız" sözlerini söyledi.



CHP belediyeciliği ile Besni ve çevresinin daha yaşanılabilir bir bölge olacağını vurgulayan CHP Parti Meclisi Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, "Yaşadığımız kentin geleceği için, çocuklarımızın geleceği için, toplumu düşmanlaştıran ve ayıran siyasete karşı çıkıp kardeşliği ve toplumsal barışı yaşadığımız ilçeden ve beldeden yeniden tesis edebilmek için kazanmak ve başarmak zorundayız. Başta Vakkas Açar başkanımız ve başkan adaylarımız olmak üzere, Besni'de bu güzel ve kutlu yolculukta zafere ulaşacağımız konusunda hiç şüphe duymuyorum. Biz bu mücadelede el ele vererek başaracağız. Biz bu mücadele de yaşadığımız şehri yeni baştan kardeşlik, dostluk, barış, üretim kardeşçe paylaşma anlayışları üzerinde tarif etmeye niyetlenmiş ve yola çıkmışsak, önce kendi gücümüzü parçalamadan el ele verip bu kutlu yolculukta beraber yürüyeceğiz. Besni belediye başkan adayımız bütün sorunlara vakıf ve hazırlanmış bir şekilde çalışıyor. Derman belediyeciliğinde Besni'nin bütün sorunlarını çözmek için belde belediye başkan adaylarımız ile yola çıkmışlar. El ele verecekler ve güç birliği ile bunun üstesinden gelecekler. Besni coğrafi ve stratejik olarak çok önemli bir yerde, geçiş noktası halinde" ifadelerini kullandı.



Adıyaman'ın kıyılmış tütününden ve üretimlerinden de bahseden milletvekili Tezcan, "Tütün ile ilgili sorunu çözdüler mi, çözmediler. 2002 yılında Adıyaman'da 450 bin tütün üreticisi varken, bugün 56 bine düştü. Adıyaman'da tütün bitti. Besni'de üzüm ile tarım ürünlerinde Besnilinin yüreğini rahatlatacak, kazancını arttıracak adım atıldı mı, hayır. Üstüne üstlük daha yeni bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile tütünde gümrük vergisi ithalatta sıfıra indirildi. Sıfır gümrük vergisi, yani diyor ki yerli üretimi yok edeceğim, ithalatı arttıracağım. Sigara üretiminde yabancı tütün oranı yüzde 88'e çıkmış. Adıyamanlı ne yesin, Adıyamanlı taş yesin. Böyle bir anlayışı temsil edenler, bugün tekrar sandıkta önümüze geldiğinde Adıyamanlının önüne gelmişler diyorlar ki, bize bir kere daha destek verin. Besnili kardeşlerim, bir karar vermenin eşiğindeyiz. ya tütününüzü yok sayıp kenevir üretiminde de ben Adıyaman'ı yok saydım diyen bu anlayışa destek verip devam diyeceksiniz, ya da bütün yoklukları var eden, dişini tırnağına takan İzmir'deki belediyelerin gücünü Şambayat'a, Kesmetepe'ye taşıyan, halkı için çalışan belediyecilik anlayışını iktidara getireceksiniz" diye konuştu.



Konuşmaların ardından Besni ve belde belediye başkan adaylarının tanıtımının ardından program sona erdi. - ADIYAMAN

