Son Dakika Haberleri: CHP'nin Bodrum Adayı Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü

CHP'nin Bodrum Adayı Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü

1 saat önce

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı, İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

CHP'nin Bodrum Adayı Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü, System.String[]
CHP Bodrum Belediye Başkan adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı, İl Seçim Kurulu tarafından düşürüldü.

CHP'nin Bodrum adayı Mustafa Saruhan'ın daha önce hakkında verilmiş mahkumiyet kararları nedeniyle aday olamayacağına dair İlçe Seçim Kuruluna itirazda bulunulduğu, Kurulun ise Saruhan'ın aday olmasında sakınca olmadığına dair karar verdiği belirtildi. Ancak geçen cumartesi günü İl Seçim Kuruluna bu kararla ilgili itirazda bulunuldu. İl Seçim Kurulu, CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığını düşürdü.

Karar sonrası, partinin üst düzey yöneticilerinin acil olarak toplantı yaptığı öğrenildi. CHP'nin Yüksek Seçim Kurulu'na itiraz etmesi bekleniyor.

Haber: Mehmet Can MERAL/BODRUM (Muğla), - 

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 01:46 Kaynak: DHA

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Adaylığı Düşürülen CHP'li Belediye Başkanının İtirazı Kabul Edildi CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü

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