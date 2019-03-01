CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Oldu
39 dakika önce
CHP Bodrum Belediye Başkan adayı turizmci Ahmet Aras oldu.
CHP Bodrum
Belediye Başkan adayı turizmci Ahmet Aras
oldu.
CHP Genel Merkezi, Bodrum Belediye Başkan adayını belirledi. Turizmci Ahmet Aras, CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı olarak kararlaştırıldı.
Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'a en iyi şekilde hizmet edeceklerini ifade etti. Muğla
İl Seçim Kurulu, daha önce aldığı cezalar açısından "seçilme yeterliliğini haiz olmadığı" gerekçesiyle CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan
'ın aday olamayacağına karar vermişti. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) ise bu karara yapılan itirazı reddetmişti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA
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