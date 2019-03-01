Son Dakika Haberleri: CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Oldu

CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Oldu

39 dakika önce

CHP Bodrum Belediye Başkan adayı turizmci Ahmet Aras oldu.

CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Oldu, System.String[]
CHP Bodrum Belediye Başkan adayı turizmci Ahmet Aras oldu.

CHP Genel Merkezi, Bodrum Belediye Başkan adayını belirledi. Turizmci Ahmet Aras, CHP'nin Bodrum Belediye Başkan adayı olarak kararlaştırıldı.

Aras, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bodrum'a en iyi şekilde hizmet edeceklerini ifade etti.

Muğla İl Seçim Kurulu, daha önce aldığı cezalar açısından "seçilme yeterliliğini haiz olmadığı" gerekçesiyle CHP'nin Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın aday olamayacağına karar vermişti.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ise bu karara yapılan itirazı reddetmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 06:14 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Meral Kaplan'dan Yardım Çığlığı: Eski Eşim Çocuğumu Kaçırmak Üzere MHP'li Başkan Adayından AK Parti'ye Çok Sert Sözler: Sabrımızın Bir Sonu Var!

Son Dakika! Araç Sahiplerine Kötü Haber! LGP'ye Zam Geldi "Yeğenimle Birlikte Olmuşsun, Benimle de Birlikte Olacaksın" Mesajı Cinsel İstismarı Ortaya Çıkardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 18:53:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]