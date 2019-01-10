CHP'nin Bursa Adayı Bozbey Gazetecilerle Buluştu

BURSA'da, Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle basın emekçileriyle bir araya geldi.

BURSA'da, Nilüfer Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeniyle basın emekçileriyle bir araya geldi. Bozbey, basın çalışanlarının çok önemli bir görev icra ettiklerini, bu amaçla önlerindeki engellemelerin kaldırılmasının şart olduğunu ifade edip, "Basın özgür, eleştirel ve gerektiğinde yönlendirici olmalı" dedi.



Nilüfer Belediye Başkanı ve CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' kapsamında, kentte görev yapan basın mensuplarıyla tarihi Setbaşı Mahfel Kafe'de bir araya geldi. Çalışan Gazeteciler Günü'nü bayram değil, dayanışma günü olarak kabul ettiklerini belirten Başkan Bozbey, "Biz de sizlerle bir araya gelerek basınla dayanışmamızı sağlamaya çalışıyoruz. Basınla dayanışma gününde, sizlere nasıl destek verebileceğimizi ve sizlerin kendinizi özgürce nasıl ifade edebileceğinizi, kaleminizi özgürce kullanabilmeniz için neler yapılabileceğini paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.



'BASIN ÖZGÜR OLMALI'



Basının özgür olması gerektiğine vurgu yapan Bozbey, aksi taktirde insanların doğru bilgi almalarının mümkün olamayacağına dikkat çekip, "Basın emekçilerinin özgürce yazmaları, özgürce kalemlerini kullanmaları ve eleştiri haklarını, kişilik haklarına tecavüz etmeden yapmaları gerekiyor. Yani basın, özgür ve eleştirel olmalı. Eleştirel olmazsa, yöneticilerin yapmış oldukları ya da yapacakları hataları, topluma doğru bilgi aktarmaları mümkün olmayabilir. Maalesef ülkemizde basının özgür bir şekilde işlevini yerine getirebilecek bir fonksiyonu kalmadı" ifadelerini kullandı.



Buluşma sonunda Bozbey, toplantıya katılan gazetecilere gösterdikleri özverili çalışma dolayısıyla tek tek teşekkür etti.



- Bursa

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