CHP’nin Bursa adayları belli oldu
1 saat önce
CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkan Adayı ise mevcut başkan Hayri Türkyılmaz oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:20
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