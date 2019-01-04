Son Dakika Haberleri: CHP’nin Bursa adayları belli oldu

CHP’nin Bursa adayları belli oldu

1 saat önce

CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkan Adayı ise mevcut başkan Hayri Türkyılmaz oldu.

CHP’nin Bursa adayları belli oldu, System.String[]
CHP'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem, Mudanya Belediye Başkan Adayı ise mevcut başkan Hayri Türkyılmaz oldu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:20 

Ekonomi
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