CHP'nin CNN Türk boykotunu Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da deldi - Son Dakika

CHP'nin CNN Türk boykotunu Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka da deldi
04.01.2021 20:13
CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesine ilişkin davayı takip etmek için gittiği Muğla'da CHP'nin CNN Türk boykotunu deldi. Daha önce Muharrem İnce de dahil olmak üzere 4 CHP'li CNN Türk boykotunu delmişti.
CHP'li Aylin Nazlıaka, CNN Türk Muhabiri Fulya Öztürk'e verdiği demeçle Cumhuriyet Halk Partisi'nin CNN Türk boykotunu deldi.
DAHA ÖNCE 4 İSİM BOYKOTU DELMİŞTİ
CHP MYK, 6 Şubat 2020 tarihinde CNN Türk'e çıkılmaması yönünde boykot kararı almıştı. CNN Türk yayınına katılarak CHP'nin boykot kararını delen Avukat İrem Çiçek, İstanbul Barosu eski Başkanı Ümit Kocasakal ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen CHP'den ihraç edilmişti. Yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelen Muharrem İnce de CHP'nin CNN Türk boykotunu delen isimler arasındaydı.
"GERÇEKLERİ ÇARPITMA" İDDİASIYLA İLGİLİ BOYKOT KARARI ALINMIŞTI
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, CNN Türk'e boykot uygulanmasının nedenini bu sözlerle açıklamıştı:
"3 Şubat 2020 tarihinde yapılan toplantıda partililerimize tuzak kurma, gerçekleri çarpıtma nedeniyle CHP'lilerin CNN Türk kanalında yapılan programlara katılmaması kararı alınmıştır. CHP'li hiç kimse CNN Türk kanalına çıkmayacaktır."
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